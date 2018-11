"El Chapo" bio je vođa zloglasnog kartela, a nitko ne zna sa sigurnošću koliko ima žena i djece.

U New Yorku danas počinje suđenje Meksikancu Joaquinu "El Chapu" Guzmanu, optuženom za vođenje najvećeg svjetskog narkokartela.

Guzmana se smatra najvećim svjetskim narkobosom od kolumbijskog Pabla Escobara, a napokon je izručen Sjedinjenim Američkim Državama 2017. godine nakon što je dva puta pobjegao iz zatvora u Meksiku, prvi put skriven u kolicima za prljavi veš, a potom iskravši se kroz tunel koji je prokopan do njegova zatvorskog tuša.

Predviđa se kako će 61-godišnji Guzman nakon suđenja završiti u najstrože čuvanom zatvoru u SAD-u i to do kraja života. Zloglasni "El Chapo" ili "Kratki" (zbog visine od 168 centimetara) napustio je školu, a da nije znao ni čitati ni pisati, no na ulici je bio pravi genijalac. Tamo je bio poznat kao pedantni pametnjaković koji je istovremeno bio vrlo egocentričan i nasilan.

Tako su se za vrijeme njegove nemilosrdne narko vladavine ubijala djeca i supruge protivnika kartela Sinaloa, ali i suradnici koji bi minutu kasnije poslali pošiljku nego što je trebalo. Njihove je egzekucije navodno osobno izvršavao. I njegov privatni život nije bio nimalo stabilan, dapače. "Posljednji kum", kako ga također nazivaju, imao je najmanje četiri supruge, a ne zna se niti točan broj djece koje je imao s raznim ženama. Procjenjuje se da ih je najmanje 10, a neki su već ubijeni.

1977. godine se prvi put oženio s Alejandrinom Mariom Salazar Hernandez na maloj ceremoniji u gradiću Jesús María te je s njom dobio najmanje troje djece. S 30-godina oteo je djevojku pod imenom Estela s kojom je u početku imao seksualne odnose, no kasnije su se vjenčali. Već sredinom 80-ih godina prošloga stoljeća bio je u trećem braku s Griseldom Lopez s kojom je dobio četvero djece. Pogađate, gotovo sva njegova djeca sudjelovala su u kriminalnim aktivnostima, a 2010. godine uhićena je i Griselda.

U studenom 2007. godine Kratki ponovno stupa u brak, ovoga puta s 18-godišnjom kraljicom ljepote Emmom Coronel Aispuro, kćeri jednog od čelnih ljudi kartela koja mu rađa još dvoje djece. Američka ljepotica uz njega je i dan danas, no zabranjeni su joj posjeti. Svog je supruga od uhićenja tako mogla vidjeti samo na saslušanjima prije suđenja.

Guzman se izjasnio da se ne osjeća krivim, no vlada je prikupila toliko dokaza, više od 300.000 stranica i najmanje 117.000 audiosnimaka, da se odvjetnici obrane žale da nisu imali dovoljno vremena da ih sve prouče pa se čini kako ga lijepa supruga više nikada niti neće vidjeti.

Zanimljivo, kada je Guzman ponovno uhićen u siječnju 2016. godine, meksičke vlasti u trag su mu ušle nakon što ga posjetio američki glumac Sean Penn i jedna meksička glumica u želji da snime film o njegovom životu. No Meksiko je tada odlučio oprati ruke od njega i njegovih kriminalnih aktivnosti te ga ukrcati u zrakoplov za Ameriku koja ga je jedva dočekala.

Zatvor u kojem će najvjerojatnije provesti ostatak života nazivaju "gorim od smrti", a u njemu kazne služe najgori od najgorih. Zatvorenici tamo 23 sata dnevno provode u betonskim ćelijama s krevetom, stolom, stolicom, WC-om, tušem i malim prozorčićem s kojeg mogu gledati samo zatvorske zgrade. Tuš ima tajmer da zatvorenici ne mogu izazvati poplavu u ćeliji, a sve su ćelije otporne na zvukove kako zatvorenici ne bi mogli komunicirati čak niti Morseovom abecedom. Kad napuštaju ćelije moraju imati zavezane noge, ruke i lance oko trbuha te ih čitavo vrijeme prate čuvari i kamere.

To je potpuna suprotnost meksičkom zatvoru u kojem je Guzman svojevremeno boravio. Iako je on smatran najčuvanijim, dotični je tamo brzo potkupio čuvare i zatvorenike te uživao u blagodatima kao što su alkohol, škampi i jastozi, mobitel, ali i prostitutke čije je usluge redovito koristio.

No što je proživio, proživio je, jer nakon što bude i službeno osuđen, El Chapo će gledati samo beton i zatvorske čuvare. Na smrtnu kaznu ne može biti osuđen, jer je to bio uvjet meksičkih vlasti prilikom izručenja, iako su mnogi uvjereni kako bi okrutni narko vođa sigurno prije izabrao smrt nego život koji ga čeka.