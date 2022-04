Bugarski pjevač Azis na sceni je već dugi niz godina, a folk zvijezda iza sebe ima impresivnu karijeru prepoznatu i na svjetskom tržištu.

Severina je prošloga tjedna na oduševljenje mnogih fanova objavila novi singl "Fališ mi" koji je već pregledan oko milijun puta na YouTubeu, a pjesmu je snimila s bugarskim folk pjevačem, Azisom.

Na domaćoj sceni Azis nije toliko poznat, no upravo hit sa Severinom mogao bi mu otvoriti put i prema obožavateljima u Hrvatskoj. Pravim imenom Vasil Trojanov Bojanov, 44-godišnji Azis je na bugarskoj sceni već dugi niz godina. Prije pet godina ga je New York Times uvrstio među 25 glazbenika koji donose trendove u svijetu glazbe, a sve to zahvaljujući pjesmi "Habibi", koja je bila veliki hit u njegovoj zemlji.

Na glazbenoj sceni se probio 90-ih godina, a iako je s obitelji živio u Njemačkoj, osvojio je publiku iz svoje zemlje te je pjevao na bugarskom. Azis je inače rođen u bugarskom zatvoru za žene, u kojem je njegova majka bila zbog prodaje uvezene odjeće prije pada komunizma.

Na početku karijere na pozornici se pojavljivao u ženskim kostimima, zbog kojih je i postao slavan, a nedavno je za srpske medije istaknuo kako je ta faza već davno iza njega. Ne skriva da je išao pod nož te da je napravio nekoliko estetskih zahvata, a presadio je i dlake na prsima kako bi bio što muževniji.

Otvoreno je priznao da je gej te na društvenim mrežama redovito obožavateljima dijeli detalje iz života sa svojim suprugom.

Pogledajte haljinu kojom je naša plesačica zasjenila jednog od najseksi muškaraca na svijetu: ''Gledam samo tebe!'' +23

Ma gdje Nives uopće nađe ovakve haljine? Bujno poprsje držale su joj samo dvije trake! +27