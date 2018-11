Brooke Shields zbog nagih fotografija ima traume i dan danas, a za njih je kriva njezina majka.

Iako je kasnije doživjela američki san, glumica Brooke Shields nije imala holivudsko djetinjstvo.

Radi se o 53-godišnjoj glumici koja je sa svega 10 godina ušla u svijet modelinga, a u njega ju je tako rano gurnula njezina majka.

No, djevojčica nije snimala sladunjave reklame ili nosila bundice i čizmice na dječjim revijama, već je s 10 godina snimila fotografije na kojima je potpuno gola i nauljena u kadi te našminkana kao odrasla žena. Kao što smo već naglasili, u ruke kontroverznom fotografu Garryju Grossu dovela ju je majka 1975. godine, a da stvar bude još gora, fotografije su objavljene u časopisu "Sugar And Spice", jednoj od publikacija slavnog Playboya.

Fotografije kruže internetom i dan danas kao primjer jedne od najvećih zloupotreba djece ikada. Glumica često ističe kako zbog fotografija i dan danas ima traume.

U to vrijeme, Gross je radio na projektu pod nazivom "Žena u djetetu" kojim je želio otkriti ženstvenost djevojaka koje su pred pubertetom tako da ih usporedi s odraslim ženama. Još 1981. godine Brooke je pokušala spriječiti korištenje fotografija, no američki sud istaknuo je kako prema potpisanom ugovoru nema pravo na to te kako fotografije ne krše zakone o dječjoj fotografiji, što je bila vrlo kontroverzna odluka.

1992. godine prava na fotografije otkupio je jedan američki umjetnik koji je reproducirao scenu iz kade te ju nazvao "Duhovna Amerika". 1999. godine njegova je verzija prodana za 151 tisuću dolara, a tek je 10 godina kasnije uklonjena iz jedne galerije u Londonu. Brzo nakon toga, preminuo je fotograf koji ih je originalno snimio od srčanog umora, no za vrijeme života nikada nije dao do znanja da mu je žao što je to učinio.

"Fotografija je zloglasna od trenutka kada je nastala, a to sam i planirao", jednom je prilikom otkrio. Ipak, Brooke je unatoč teškom djetinjstvu i takvoj majci uspjela postati poznata i slavna, a proslavila se filmom "Plava laguna" koji nije zaboravljen ni dan danas.

Fotografiju možete pogledati OVDJE.