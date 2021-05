Povratak na pozornicu jedva čekaju Indira, Masimo, Josipa Lisac...

Među cijepljenima u Hrvatskoj su i mnogi glazbenici. Što iz zdravstvenih, što iz ekonomskih razloga. Povratak na pozornicu jedva čekaju Indira, Massimo, Josipa Lisac...

Indira Levak cijepljenje ne može dočekati. U tome vidi korak prema povratku na staro.

"I ja sam dobila poziv za cijepljenje i tako se tome veselim jer se želim što prije vratiti na staro normalno, veselim se koncertima, smijehu, veselju. I zato idemo pobijediti taj COVID jer svijet voli pobjednike", rekla je Indira.

Neki su se glazbenici već i cijepili. Marko Tolja učinio je to javno. On i bend spremni su za koncerte. "Nismo puno razmišljali. Kad godinu i tri-četiri mjeseca ne radiš ništa, to je psihički i financijski jako teško. To vidim kao jedini izlaz iz ove situacije", kaže glazbenik.

Cijepili su se i Damir Kedžo, Sandi Cenov, Damir Urban, a to planira učiniti i Massimo. U planu mu je i turneja, a putovanja i nastupe olakšat će cijepljenje. "Nakon svih sumnji to nas štiti od umiranja. Jedva čekam da opet počne muziciranje. Mi muziciramo kad god stignemo u ovim vremenima, ali čini se da dolaze nešto bolja vremena sada s ljetom", zaključio je Massimo.

I glazbena diva Josipa Lisac zaštitila se od koronavirusa. Kaže nam da je razmišljala i procijenila da je rizik ipak veći od bolesti.

Preko bare svoje iskustvo rado na društvenim mrežama dijele svjetske zvijezde. Arnold Schwarzenegger primio je cjepivo u stilu Terminatora. Dolly Parton situaciju je prilagodila svojem hitu Jolene. A da se cijepio, objavio je i Buzz Aldrin - drugi čovjek koji je kročio na mjesec. Cijepio se nekoliko dana prije 91. rođendana, a na Twitteru je zahvalio - znanosti.

