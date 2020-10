Škotska premijera, producenti filmova o Jamesu Bondu te brojni glumci na društvenim mrežama su se oprostili od slavnog Seana Conneryja.

Brojne kolege iz glumačkog svijeta, političari te poznata lica opraštaju se od legendarnog glumca Seana Conneryja, koji je u subotu preminuo u 91. godini.

Škotska premijerka Nicola Sturgeon odala je počast Conneryju na društvenim mrežama te je istaknula da je cijela zemlja u žalovanju. "Srce mi se slomilo jutros kada sam čula da je preminuo Sean Connery. Naš narod danas žaluje za jednim od najboljih. Sean je rođen u škotskoj radničkoj obitelji te je zahvaljujući svom talentu i napornom radu postao međunarodna ikona filma i jedan od najpoznatijih glumaca na svijetu", napisala je.

"RIP Sir Sean Connery. Prvi James Bond. Najbolji James Bond. Jako tužne vijesti", napisao je poznati britanski voditelj Piers Morgan. "Sean Connery je filmska legenda i uvijek će to i biti. Bio je najbolji Bond i Nedodirljiv. Do kraja je bio pravi heroj", napisao je na svom Twitteru glumac George Takei.

‘Sean Connery WAS James Bond, the rest of us were just imposters.’ - what George Lazenby, the man who replaced him as 007, told me a few years ago. He was right..... pic.twitter.com/l16Ck8iEK4