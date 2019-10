Brody Jenner odlučio je javno progovoriti o odnosu s Liamom Hemsworthom.

Polubrat slavnih sestara i članica klana Kardashian Jenner, 36-godišnji Brody Jenner odlučio je javno progovoriti o odnosu njega i glumca Liama Hemswortha i otkrio kako su njih dvojica sada zapravo poput braće, nakon što su se njihove bivše supruge bile spetljale.

Naime, nakon što se Brody razveo od blogerice Kaitlynn Carter i nakon što je pjevačica Miley Cyrus ostavila Liama nakon 8 mjeseci, djevojke su zajedno provele vrući ljetni odmor u Italiji, a njihova ljubavna veza potrajala je svega dva mjeseca. Miley sada hoda s 22-godišnjim glazbenikom Codyjem Simpsonom, no svojevremeno je cijela situacija prouzročila brojne tenzije, pa je Brody čak bio ismijavao nju i Liama na društvenim mrežama i šalio se na njihov račun.

No, čini se kako je to sve iza njih, a Brody tvrdi kako su se nakon svega on i Liam zbližili o čemu je progovorio u intervjuu za australskih radijski show "Smallzy's Surgery" u kojem je rekao kako ga planira posjetiti u domu njegova starijeg brata Chrisa u Byron Bayu.

"Liam i ja smo sada poput braće. Otići ću ga uskoro posjetiti, sigurno. Iskreno, braća Hemsworth, neke od njih sam osobno upoznao i to su nevjerojatni momci. Sjajno predstavljaju Australiju i njezine stanovnike, sjajni su", izjavio je Brody.

Brody se bio pomirio i s Kaitlynn pa su mu ona i Miley poslale poslale zajednički rođendanski poklon dok su još bile u vezi, a na društvenim ju je mrežama branio od brojnih kritika i negativnih komentara koji su joj bili upućeni.

"To je daleko previše negativnosti usmjerene prema nekome koga volim i do koga mi je jako stalo. Osjećao sam potrebu da to trebam ispraviti. Kaitlynn i ja smo bili najbolji prijatlji šest godina i to ćemo ostati. Mi smo, kao mnogi prije nas i kao što će mnogi nakon nas, odrasli i krenuli u različitim pravcima nakon šest godina. Kaitlynn je predivna osoba i bilo je lijepo s njom, uvijek je donosila pozitivu u moj život. Odlučili smo da će najbolji potez za nas dvoje biti da čuvamo našu ljubav ali da se moramo razdvojiti. Poštujem Kaitlynn i jako mi je stalo do nje. Zaslužuje krenuti dalje u životu s poštovanjem i srećom", zaključio je Brody.

Iako je u početku od sebe pokušao napraviti žrtvu, Brody je ubrzo svijetu predstavio novu djevojku, manekenku i Victoria's Secret anđelicu Josie Canseco. Unatoč tome što je pokazao svoju odrasliju stranu nego u svim reality showovima dosad, Brody se ponovno našao na udaru kritika kako je prebrzo potvrdio vezu s novom djevojkom, što je malo licemjerno, jer ipak je njegova bivša zaručnica prva krenula dalje i to puno javnije od njega.