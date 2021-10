Britney Spears je uputila podužu poruku svojoj obitelji te im je poručila da za njih više neće biti dostupna.

Britney Spears je nakon niza fotografija u toplesu na Instagramu rastužila mnoge porukom koju je uputila svojoj obitelji. Jedna od najpopularnijih pjevačica na svijetu donedavno je vodila pravnu bitku sa svojim ocem koji je upravljao njezinim bogatstvom, a otkako se oslobodila okova bizarnog nadzora, iskreno je progovorila o svojoj obitelji.

"Nije li čudno kada se lomiš oko organiziranja ručkova s ljudima koje voliš, samo da bi saznala da će otići 10 minuta nakon sastanka ili se uopće ne pojaviti? To je ponižavajuće. U redu, shvaćam. Dostupni su mi samo kada njima to odgovara... Od sada više nikome od njih ja neću biti dostupna. Ne smeta mi da sam sama. I iskreno, dosadilo mi je da budem Majka Tereza puna razumijevanja. Ako ste bezobrazni prema meni, onda odlazim. Ovo je poruka mojoj obitelji. Koja me povrijedila više nego što će ikada shvatiti. Znam da sam se riješila nadzora, ali i dalje želim pravdu. Nisam visoka, ali gotovo čitav svoj život se pravim da sam veća osoba od svega toga, znate li koliko je to teško", napisala je Britney na svom Instagramu.

Dobila je brojne poruke podrške svojih obožavatelja. "Čini se kako su ljudi koji imaju veliko srce uvijek oni koji budu najviše povrijeđeni", "Zaslužila si sve što želiš", "Okruži se pozitivnim ljudima, ljudima koji te zaista vole", "Pozdravi se s njima", "Ostani snažna", samo su neke od poruka koje je dobila.

Podsjetimo, bivša pop princeza je na sudu pobijedila svog oca Jamieja Spearsa koji je posljednjih 13 godina upravljao njezinom imovinom, ali i životom.

Sutkinja Brenda Perry sa suda u Los Angelesu suspendirala je njezina oca Jamieja s mjesta konzervatora. To je prvi put nakon 13 godina da će pjevačica samostalno moći odlučivati o svojoj imovini i sutkinja smatra kako dosadašnja situacija stvara toksično okruženje. Stvari su se u posljednja tri mjeseca drastično promijenile, a Britney je počela raditi i s odvjetnikom kojeg je sama odabrala, a ne koji joj je dodijeljen.

Situacija s ocem slavne pjevačice posljednjih je godina zgražavala svijet. Navodno je prodao kuću u kojoj je Britney odrasla te trenutačno živi u kombiju, a upravo ondje drži uspomene iz njezine bogate karijere. Jamie je posljednjih 13 godina pod kontrolom imao Britney i cijelo njezino bogatstvo, koje se procjenjuje na 60 milijuna dolara. Njoj je tjedno davao tek 2000 dolara, a na saslušanju prije nekoliko mjeseci pjevačica je iznijela niz šokantnih tvrdnji.