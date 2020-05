Prije više od 20 godina kružile su glasine da su britanski princ William i pjevačica Britney Spears u vezi, no iako je sve ostalo samo na glasinama, mediji nisu bili daleko od istine.

Jednom davno pop-princeza i britanski princ pokušali su stvoriti vlastitu bajku, no očito im nije bilo suđeno. Ono što se godinama nagađalo izgleda da je istina, a zašto veza koja je mogla biti najpopularnija na svijetu nije uspjela, otkrili smo dosta godina kasnije.

Prije više od 20 godina kružile su glasine da su britanski princ William i pjevačica Britney Spears u vezi, no iako je sve ostalo samo na glasinama, mediji nisu bili daleko od istine. Britney je o tome govorila u intervjuima, a detalje je opisala još davne 2002. godine.

"Dopisivali smo se jedno vrijeme preko e-mailova te smo se odlučili sastati. Trebao me doći posjetiti, no nikada se nije pojavio. To jednostavno nije upalilo", ispričala je Britney. Priznala je kako je izvisila na večeri koja je zapravo trebala biti spoj.

Kada je shvatila da s princom neće biti ništa, Britney je završila na kraju u naručju Justina Timberlakea. Rekla je kako nikada nije saznala zbog čega se William nije pojavio, a zaključila je kako je on dosta zauzet momak te joj to nije bilo ni čudno.

Obožavatelji pjevačice nedavno su se prisjetili svega toga na društvenim mrežama, a brojni su komentirali kako im je drago da veza nije ni započela te da Britney nije postala kraljica Velike Britanije.

William je na kraju završio u braku s Kate Middleton, s kojom danas ima troje djece, a par živi skladnim kraljevskim životom.