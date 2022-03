Britney Spears objavila je na Instagramu nove fotografije na kojima gola pozira na plaži, a ubrzo se suočila i s kritikama zabrinutih obožavatelja.

Britney Spears počastila je svoje obožavatelje serijom fotografija na kojima se smiješi dok potpuno gola leži i pozira na pješćanoj plaži, a koje je vjerojatno snimio njezin zaručnik Sam Asghari.

40-godišnja bivša pop princeza najintimnije je dijelove tijela prekrila tek emojijem dijamanata i malo toga ostavila mašti obožavatelja. Iako ovo nije prvi put da na Instagramu dijeli golišave fotografije, oni su i ovaj put ostali šokirani što su joj jasno dali do znanja.

"Britney???", "Oh wow!", "Odbij djevojko", "Zašto to radiš?", "Idi na stranice za odrasle", "Baš se trudi da ostane bez profila", "Ups, opet si to učinila", "Mislim da je ovo ipak previše", neki su od komentara njezinih pratitelja.

No čini se da ju to nije obeshrabrilo pa je ubrzo objavila i video u kojem rukama prekriva gole grudi dok šeta plažom.

Britney je inače od 2016. godine u vezi s 27-godišnjim Samom za kojeg se isprva naveliko šuškalo da je samo iskorištava zbog slave i novca, a neki su i dalje u to uvjereni iako postoje ovakve paparazzo fotografije koje pokazuju njegovu nježnu i pažljivu stranu.

Vijest o njihovim zarukama Britney je objavila u rujnu prošle godine, a mlađahnog je Sama upoznala na snimanju spota za pjesmu "Slumber Party". On joj je, navodno, odmah nakon snimanja dao svoj broj telefona, ali prošlo je čak pet mjeseci prije nego što su konačno izašli na spoj.

Pjevačica iza sebe već ima dva propala braka. 2004. godine udala se za prijatelja iz djetinjstva Jasona Alexandera u Las Vegasu nakon burne noći, no brak je poništen nakon svega 55 sati. Pola godine kasnije pjevačica je već bila zaručena za pratećeg plesača Kevina Federlinea, s kojim se brzo i vjenčala te dobila dva sina.

2006. godine par je potvrdio razvod, a za Britney je krenuo "početak njezina kraja". Naime, tu istu godinu obilježili su njezini brojni skandali, poput okorjelog tulumarenja, pijančevanja, napada na paparazze te javnog brijanja glave, zbog čega je bila i prisilno hospitalizirana.

