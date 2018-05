Meghan Markle i princ Harry vjenčali su se u subotu u Windsoru. Dojmovi se još slažu.

Britanska kraljevska obitelj zahvalila je svima koji su uveličali veliki dan princa Harryja i Meghan Markle. Nakon obreda par je nastavio slavlje u intimnijoj atmosferi. Pred očima gotovo cijelog svijeta krenuli su u zajednički život. Pod povećalom je sve: pogledi, osmijesi. Njihov veliki dan uveličali su brojni gosti, kao i više od stotinu tisuća građana na ulicama Windsora. Slavlje su nastavili u krugu obitelji i najbližih prijatelja. Meghan je skupocjenu vjenačnicu zamijenila drugom, a princ uniformu smokingom. Na zabavu za 200 uzvanika koju je za njih organizirao princ Charles odvezli su se sami. Kako bi sačuvali privatnost kraljevske obitelji, svi su uzvanici morali predati svoje mobitele i kamere. Stoga je s te privatne zabave poznato samo nekoliko detalja, poput svadbene torte od limuna i bazge ukrašene cvijećem, a koja je stajala 50 tisuća funti. Na medeni mjesec neće odmah, a u utorak će biti na proslavi 70. rođendana princa Charlesa što će biti prvo njihovo zajedničko pojavljivanje u javnosti kao bračnog para.

Vjenčanje je u Windsoru pratila Barbara Štrbac. "Možemo pretpostavljati da se mladenci pripremaju za drugo primanje, na kojem će biti uzak krug obitelji i prijatelja samih mladenaca, što znači jako uzak krug ljudi. Kao što se nagađalo kakvu će haljinu Meghan Markle nositi na vjenčanju, sada se nagađa kakvu će haljinu nositi na tom večernjem partyju, no pitanje je hoćemo li to ikada saznati. Upravo zato što je Frogmore House posjed do kojeg se jako teško dolazi, mediji ne mogu doprijeti do njega, a mladenci su htjeli potpunu privatnost. Priča se da su goste zamolili da ostave svoje mobilne telefone i da poslije ne pričaju što je i kako bilo", izvjestila je Barbara Štrbac.

Meghan Markle pridonijela je modernizaciji kraljevske obitelji. "Meghan Markle puno je toga napravila drugačije. Bila je prva mladenka koja je dio puta do oltara prošla sama, tek je na polovici princ Charles dopratio do princa Harryja. Priča se da je to također bio njezin izbor, da istakne tu svoju feminističku crtu, da tako kažemo. Samo vjenčanje mještani i građani ovdje su izvrsno prihvatili. I nakon vjenčanja svi su slavili, gotovo svima Meghan Markle postaje jedna od omiljenih članica kraljevske obitelji", rekla je Štrbac. Što nam je još otkrila, pogledajte u DNEVNIKU Nove TV.