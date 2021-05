James Newman s pjesmom "Embers" nije uspio dobiti niti jedan bod stručnog žirija niti publike, iako je prije objave glasovanja rekao da ima dobar osjećaj. Mnogi tvrde da je to rezultat politike.

35-godišnji James Newman sigurno se nije nadao da će njegovo finale Eurosonga završiti ovakvim rezultatom, a mnogi sugeriraju da je sve to posljedica politike i Brexita, ne njegove pjesme i talenta.

Naime, James je kao predstavnik Velike Britanije završio natjecanje s nula bodova, odnosno nije dobio nijedan glas ni od stručnog žirija niti od publike. Mnogima je bilo tužno gledati njegov hrabri izraz lica kada su mu voditelji priopćili da nitko nije zvao za njega.

No kolege u dvorani Ahoy u Rotterdamu su pjevaču pružile podršku i zapljeskale. Prišao mu je predstavnik Njemačke Jendrik, koji je završio natjecanje s tri boda žirija i nije isto dobio glasove publike, te ga zagrlio.

"Najbolja večer u mom životu. Ovo je bilo nevjerojatno. Glazba nije natjecanje, glazba je zabava. Nevjerojatno sam se zabavio, naplesao. Imam dobar osjećaj", bio je Newman pozitivan prije nego je saznao da njegova izvedba pjesme "Embers" nije potaknulo nikog da glasuje za njega.

Britanci, odnosno njegovi obožavatelji su nakon svega poručili Jamesu da je bio odličan i da su uz njega jer nije kriv za taj debakl. "Volimo te", objavio je BBC video na Twitteru trenutka u kojem pjevač saznaje da nije dobio nijedan glas od publike i da odlazi kući s nula bodova.

"Kako su zemlje u Europi ljubomorne. Mislim da je James bio fantastičan i nema šanse da bi dobio nula bodova. Ovo bi nam trebalo biti posljednje natjecanje. Nikad više", "Sutra će biti broj jedan na britanskoj glazbenoj ljestvici", "Tako mi je drago da je to James hrabro podnio, no ovo je smijurija činjenice da financijski doprinosimo Eurosongu svake godine", "Pjesma nije bila dovoljno dobra da pobijedi, ali ovo? To je smiješno", "Čak je i Izrael dobio 30 bodova od publike, a oni bombardiraju svoje susjede... Zašto marimo?", "Opljačkan si, drži glavu visoko gore jer si nas učinio ponosnim, samo zapamti ovo je politički i ne radi se o glazbi", komentirali su Britanci.

James se još nije oglasio na svom Instagramu na kojem je bio aktivan dok nije došlo vrijeme za glasovanje, a i na njemu ispod zadnje objave dobiva podršku obožavatelja.

"Imao si nevjerojatan nastup. Ignoriraj ostatak Europe, očito ne znaju ništa o glazbi. To je sada političko natjecanje", "Ne mari za rezultate. Stojimo uz tebe", "Ponosni smo na tebe", "Fućkaš bodove, DJ-i diljem zemlje će uskoro tvoju pjesmu izvoditi", "Apsolutno su te opljačkali. Ne daj da te ovo obeshrabri", neki su od komentara.