Brigitte Bardot udavala se četiri puta, a s drugim mužem je dobila sina Nicolasa-Jacquesa.

Nekadašnji seks simbol Brigitte Bardot posljednjih godina puni medijske stupce svojim skandaloznim istupima, no oni ipak ne mogu zasjeniti njezin status jedne od najsjajnijih zvijezda francuskog filma.

Dok su mnoge njezine kolegice progovorile o seksualnom zlostavljanju u filmskoj industriji i sudjelovale u pokretu #metoo, a javnost ih je podržala, ona je rekla da je to sve glupost. "Bilo mi je lijepo čuti kako imam lijepu, malu stražnjicu i da sam lijepa. Takvi su mi komplimenti godili", rekla je svojedobno Brigitte koja 28. rujna slavi 86. rođendan.

Istaknula je da ju nitko nikad nije zlostavljao na snimanjima, a da je pokret protiv seksualnih predatora, koji su pokrenule glumice u Hollywoodu, licemjeran, nezanimljiv i smiješan. "Mnoge glumice su 'zločeste i flertuju s redateljima kako bi dobile ulogu te onda kasnije govore da su ih zlostavljali. Tako da im to zapravo više šteti umjesto da doprinese", ispričala je Bardot kojoj nije bio problem skidati se u filmovima.

Inače, Brigitte se rodila u Parizu u pobožnoj obitelj, a svoj prvi trenutak slave je doživjela u svibnju 1949. kada se pojavila na naslovnici magazina Elle. To je pokrenulo njezinu glumačku karijeru jer ju je zamijetio režiser Mark Alegre, a onda i njegov asistent Roger Vadim u kojeg se zaljubila.

On ju je ubrzo zaprosio, no vjenčanje su stopirali njezini roditelji. Naime, Bardot je imala 17 godina i nisu joj htjeli dati dozvolu za brak. Ona je čekala 18. rođendan i par se vjenčao 1952. Upravo je Roger režirao filmski hit "I bog stvori ženu" koji je donio Brigitte uspon u glumačkom svijetu.

No dok je par savršeno surađivao kada je riječ o njihovom poslu, u privatnom životu im nije sve baš tako glatko teklo. Navodno su oboje imali izvanbračne afere. Razveli su se nakon pet godina braka, no to im nije bio problem pri novim suradnjama. Dvije godine kasnije Bardot je ponovno izgovorila sudbonosno da glumcu Jacquesu Charrieru, a par je ubrzo dobio i sina Nicolasa-Jacquesa. Navodno je Brigitte zatrudnila na nagovor muža koji je žarko htio dijete.

Nije se povezala sa svojim djetetom i zapanjila je javnost riječima da je trudnoća nešto najgore što joj se dogodilo u životu. Nekoliko puta je dijete koje je nosila u trbuhu nazvala malignim tumorom i da je bolje da je rodila psa nego to dijete.

To je njenog sina boljelo i nikad joj nije oprostio te izjave, no sve to je bila posljedica glumičine boli. Naime, ona si je osam mjeseci nakon njegovog rođenja pokušala oduzeti život na svoj 26. rođendan. To se zbilo tijekom snimanja filma "The Truth" i Brigitte je to učinila zbog bračnih problema.

Razveli su se 1962., a dok je doživljavala krah u privatnom životu njezin film je bio najgledaniji u Francuskoj i obarao je rekord u zaradi. Nicolas je zbog cjelokupnog odnosa s majkom rastao uz oca nakon razvoda.

Brigitte je počela izbjegavati medije, a 1972. se umirovila s tek 20 godina staža u glumi. Osamdesetih godina je izašla knjiga o njezinom životu i radu što je uzrokovalo novo zanimanje javnosti. Bardot to nije mogla izdržati i opet je digla ruku na sebe.

Ljubila je i njemačkog milijunaša Guntera Sacha, a posljednji, četvrti put se skrasila s političarem Bernardom D’Ormaleom za kojeg se udala 1992. te su i danas u braku. Inače, književnica Vinsendu je u njezinoj biografiji napisala da je glumica imala više od 100 ljubavnika i ljubavnica.

Brigitte je poznata kao velika ljubiteljica životinja i bori se za njihova prava, a 1986. je osnovala i fondaciju koja se brine za njihovu zaštitu. "Dala sam mladost i ljepotu muškarcima, a znanje i mudrost ću dati životinjama", rekla je svojedobno.

Bardot je od nekadašnjeg francuskog predsjednika Olanda Françoisa Hollandea tražila pomilovanje za alpske koze, a prozvala je i političare zbog mučenja životinja u toj zemlji. Glumica živi u Saint-Tropezu okružena životinjama, a zbog artritisa mora hodati s pomagalom. Odbila je ići na operaciju kako bi ublažila taj zdravstveni problem, a jedna je od rijetkih zvijezda koja nikad nije htjela sređivati svoje tijelo plastičnim operacijama. Poznata je po tome što se zalaže za prirodan izgled i nekoliko puta je rekla da želi umrijeti u svojoj ljepoti.

Bardot je svojevremeno šokirala svojim podržavanjem stranke Nacionalna fronta koja se protivi međunarodnim integracijama. Usto, pet puta su ju osudili za zločine iz mržnje i platila je zbog toga velike novčane kazne.

"Muslimani uništavaju našu zemlju namečući svoju kulturu", istaknula je glumica u tekstu koji je objavila na svojoj internetskoj stranici.