Glazbenici Tina i Ike Turner godinama su bili u nesretnom i burnom braku koji je završio njezinim bijegom.

Slavni par u braku je bio od 1962. do 1978. godine.

Riječ je o glazbenicima Tini i Ikeu Turneru, čiji je brak bio vrlo buran, a i dandanas na površinu znaju isplivati brojni šokantni detalji. Njihov je odnos bio loš od početka, a posebno sredinom 70-ih zbog njegove ovisnosti o drogi, varanja i općenito lošeg psihičkog stanja.

80-ih godina Tina je ipak postala velika glazbena zvijezda, dok je on ostao bez novca i krova nad glavom, a opravdano je dobio nadimak zlostavljača koji je čitavo vrijeme umirao od ljubomore na suprugin uspjeh. "Tukao sam Tinu, ali ništa više nego ostali muževi koji tuku svoje žene", jednom je prilikom besramno izjavio u intervjuu, a bez problema je priznao i kako ju je stalno varao.

Tina i Ike Turner (Foto: Profimedia)

"Da, bio sam i s drugim ženama dok sam bio oženjen s Tinom. Tina je to znala, ali nikad nije vidjela ni jednu od tih žena. Nisam je nikad htio povrijediti ili je posramiti. Bili smo oduvijek vrlo bliski. Odmah sam vidio da će biti velika zvijezda. Njezin seksi stil i način odijevanja – to je bila moja ideja." No bila je velika laž da Tina nije viđala te žene, dapače, s nekoliko njih morala je i živjeti!

Tina je svoju ispovijest počela od ranijih njihovih godina te je otkrila kako ni njegova prošnja nije bila romantična, već joj je samo nezainteresirano postavio pitanje. Naime, glazbenik je bio oženjen najmanje osam puta, a do smrti 2007. godine od predoziranja, tvrdio je kako je sudbonosno "da" izgovorio čak 13 puta. "Ni sama ne znam koja sam bila supruga. Brak sa mnom za njega je bilo izvlačenje iz neugodne financijske situacije s bivšim ženama koje su htjele od njega novac", otkrila je jednom prilikom glazbena diva, čiji je bivši suprug imao sedmero djece.

Pa ako joj postavite pitanje zašto se udala za zlostavljača i preljubnika, Tina odgovara: "Nisam imala izbora. Tada smo već imali četvero djece i zajedničku karijeru kao Ike and Tina Turner Revue."

Par se vjenčao u Meksiku, jer tamo nije bila potrebna dozvola za brak, što je dotičnom itekako odgovaralo. Prvu bračnu noć proveli su u javnoj kući, no Tina se nije ni na što žalila jer bi žaljenje uvijek završilo batinama. "Nisam se htjela na vlastitom vjenčanju pojaviti s masnicom ispod oka."

Priznala je i kako je mislila da je Ike jako ružan kada ga je prvi put vidjela u jednom noćnom klubu u kojem je nastupao s bendom, no druge su ga žene smatrale neodoljivim jer je u njemu bilo "nešto opasno". I to je bila istina, jer Ike je bio poznat po kratkom fitilju, svađama s kolegama iz benda, ali i fizičkim obračunima s ljubomornim ženama, a ponekad i njihovim muževima. Tina je bila redoviti gost kluba, no sigurna je kako ju nije primijetio sve dok jedne večeri nije primila mikrofon u ruke i zapjevala, a on je ostao šokiran njezinim glasovnim sposobnostima.

Tina i Ike Turner (Foto: Profimedia)

Jedne večeri postali su više od prijatelja i kolega koji su nastupali zajedno, a Tina je već tada imala sina s muškarcem koji je ubrzo nakon toga nestao. Kada je ostala trudna s Ikeom, počele su i prve batine. Naime, njegova izdavačka kuća u to se vrijeme počela interesirati za Tinu koja je pjevala s njegovim bendom, no glazbeniku se nimalo nije svidjela ideja da ona postane zvijezda nastupa.

"Uvijek bi me udarao u glavu. Prvi put kada je to učinio bila sam u potpunom šoku i samo sam plakala. Često me znao udariti, a zatim mi narediti da legnem na krevet kako bi vodio ljubav sa mnom, iako je to bilo daleko od vođenja ljubavi. Naš je brak bio red straha i zlostavljanja. I njega su tukli kad je bio mali, a gledao je i oca kako polako, ali bolno umire. To ga je progonilo. Kad sam rodila naše prvo dijete, za dva dana sam već morala biti na pozornici, plesati i pjevati kao da se ništa nije dogodilo", iskreno je priznala glazbena diva, koja je godinama morala paziti kako mu se obraća i kako ga gleda. Jedna kriva riječ ili pogled vodili bi do batina, bez iznimke.

"Znala sam da moram otići, no nisam imala novca i nisam znala kako učiniti taj prvi korak. U najgorim danima mislila sam kako se od svega mogu spasiti samo ako umrem."

Neko vrijeme pjevačica je morala živjeti s čak nekoliko njegovih ljubavnica u istoj kući. Ike je spavao sa svima, a jedna od njih bila je i trudna. Sve su se zvale isto, Anne, jer pravo ime Tine Turner jest Anna Mae Bullock. 1968. godine Tina je neposredno pred nastup progutala čak 50 tableta za spavanje, očajna i nesretna, a logično, umjesto na pozornici, završila je u bolnici. Njezin je suprug pred doktorima dobro odglumio brižnog i zabrinutog partnera, no čim su stigli kući, poručio joj je "kako je trebala umrijeti" jer je upropastila nastup.

Idućih sedam godina Tina je planirala bijeg od supruga, a proživljavala je još gori pakao. Ike ju je i dalje tukao, varao, preuredio cijelu kuću bez njezina znanja, tjerao ju da nastupa i kada je bila loše, a zahtijevao je od nje i da pjeva na kako je rekla, "jeftin i seksualan način". "Bilo mi je neugodno zbog gesta koje sam morala raditi s mikrofonom." U međuvremenu, Ike je njihov novac od nastupa uložio u gradnju velikog studija u blizini kuće, a tamo su se ubrzo počeli odvijati divlji tulumi. "Znao je ostati budan pet noći u komadu, a kad bi se onesvijestio, neka od ljubavnica pomogla bi mi da ga dovedem doma."

Ike je zatim otkrio kokain jer mu je netko rekao kako će zbog njega biti izdržljiviji ljubavnik. Kako je seks upražnjavao konstantno, nije ga trebalo puno nagovarati. S druge strane, Tina je svaki odlazak u krevet sa suprugom opisivala kao "silovanje", posebno kada bi on započeo ili završavao batinama. Jednom joj je prilikom bacio šalicu punu vruće kave u glavu, zbog čega je zaradila opekline trećeg stupnja. Nos joj je stalno krvario, a jednom joj je prilikom razbio i vilicu.

"Svi su vidjeli što mi radi, jer se ne sjećam kada sam bila bez masnice na licu, no nitko ga nije mogao zaustaviti. Molila sam se da neka od njegovih ljubavnica zauzme moje mjesto, no na mene je gledao kao na unosni posao, ja sam bila njegov milijun." Jednom mu se prilikom suprotstavila u automobilu dok su se vozili prema mjestu nastupa, a iz njega je izašla potpuno nateknutog lica, dok je njezino bijelo odijelo postalo crveno od krvi. Ike je tada kolegama objasnio kako su na putu imali nesreću.

Tina Turner (Foto: Profimedia)

Bio je to dan kada je odlučila pobjeći od nasilnog supruga. Kada je zaspao prije nastupa u Dallasu, Tina je uzela vrećicu sa stvarima i tako krvava počela bježati iz hotela. Ubrzo je zatražila razvod, a nasilniku ostavila pola milijuna dolara, automobile, studio i kuću. Spavala je kod prijatelja te nastupala po malim klubovima kako bi otplatila dugove. Dugo nakon Ikea nije imala vezu jer je čitavo vrijeme pokušavala oživjeti glazbenu karijeru, što je na kraju i uspjela. "Sve sam mu zaboravila i oprostila na kraju. Čak me kasnije i pitao da nastupamo zajedno, no odbila sam", otkrila je jednom prilikom.

Ike je propao, ona je postala diva te mu se tako na damski način osvetila za pakao koji je proživjela.