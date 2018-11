Michael Douglas nedavno je obilježio 50 godina glumačke karijere, dobio je zvijezdu na Stazi slavnih u Hollywoodu, a podršku mu je cijelo vrijeme pružala njegova voljena supruga Catherine Zeta -ones.

Jedan od najpoznatijih i najdugovječnijih holivudskih parova zasigurno su Michael Douglas i Catherine Zeta Jones. Iako su u braku godinama, nije uvijek sve bilo savršeno. No Catherine je nedavno bila uz supruga pri otkrivanju njegove zvijezde na Stazi slavnih i pokazala koliko je velika njihova ljubav.

Catherine se Michaelu svidjela već pri prvom susretu, no on je totalno propustio šansu da se i on njoj svidi. Naime, nedavno prije toga razveo se od tadašnje supruge, filmske producentice Diandre Luker nakon 18 godina braka.

Razočaran i tužan, više nije vjerovao u ljubav na prvi pogled, sve dok nije naletio na Catherine na jednom filmskom festivalu.

U pokušaju da je osvoji izgovorio je rečenicu zbog koje kasnije nije požalio.

"Pola sata nakon što sam je upoznao, rekao sam joj "znaš, ja ću biti otac tvoje djece", izjavio je glumac i dobio odgovor kojem se baš i nije nadao.

"Znaš, čula sam puno toga o tebi. I mislim da je vrijeme da ti kažem laku noć", rekla mu je Catherine.

Unatoč ne baš sjajnom početku, Michaelova i Catherinina ljubavna priča pomela je Hollywood poput najveće oluje.

Prvo, Michael je bio stariji od nje 25 godina i to je priča koja je punila naslovnice tabloida. No to je sve osnažilo njihovu vezu i par se vjenčao 2010. godine, a u međuvremenu su postali i roditelji sina. Preskočili su medeni mjesec upravo kako bi s njim proveli vrijeme u svom mirnom domu. Tri godine kasnije postali su i roditelji djevojčice.

Ali nakon deset godina njihovu je obitelj pogodila velika tragedija. Michaelu je naime, dijagnosticiran rak jezika.

U tom teškom razdoblju, Catherine je uz supruga bila cijelo vrijeme, brinula se o njemu i vozila ga na dogovorene termine zračenja u bolnicu. Ostajala je budna cijele noći s njim, kada mu je bilo najgore i kada je najintenzivnije osjećao posljedice kemoterapije.

"Najteži dio bio je vidjeti ga umornog jer Michael nikad nije bio umoran. Ako nešto sigurno ima, to je snaga", izjavila je Catherine.

Godinu dana kasnije Michael je pobijedio bolest i izvukao se s dobrim vijestima. No prije nego što su uopće počeli slaviti, zadesile su ih nove loše vijesti – Catherine je dijagnosticiran bipolarni poremećaj.

Sada je oporavljeni Michael uskočio i pomogao supruzi pronaći odgovarajuće liječenje. Nisu bili spremni odustati jednog od drugoga, i bili su spremni na sve, što god ih čekalo u budućnosti.

No samo dvije godine kasnije svijet je obišla vijest kako su potvrdili da se razvode i da su odlučili krenuti svatko svojim putem.

Michael nije bio spreman na to i novinarima je izjavio kako još uvijek pokušava popraviti stvari koje ne funkcioniraju.

To mu je očigledno i uspjelo jer su za nekoliko mjeseci objavili vijest da su ponovno zajedno, ovaj put jači nego ikada.

Novinari su im bili postavili pitanje koji je njihov savjet za uspješan brak, na što im je Michael odgovorio: "Živjeti dan po dan."

Često se pitao otkud mu toliko sreće da je nakon toliko godina ostao s njome i priznao kako je ostao posramljen nakon večeri u kojoj su se upoznali. U znak isprike odlučio se za ispriku i romantičnu gestu, poslavši joj cvijeće i poruku.

"Za pravu se ljubav mora potruditi. Ljubav je izvanredan osjećaj koji dolazi iz dubine duše. Ne smijete uzimati ljubav zdravo za gotovo", objasnio je Michael.

Priča ovog holivudskog para doista je dokaz da prava ljubav može pobijediti sve izazove i nedaće.