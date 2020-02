Brad Pitt našalio se na račun Meghan Markle, princa Harryja, ali i svih Britanaca.

Dobitnik BAFTA-e za najbolju sporednu mušku ulogu u filmu "Once Upon In Time... In Hollywood", 56-godišnji glumac Brad Pitt nije se pojavio u Londonu na samoj dodjeli nagrada, ali pobrinuo se da njegov govor zahvale bude za pamćenje.

U njegovo ime nagradu je preuzela glumica Margot Robbie, koja je i pročitala pismo zahvale koje je glumac pripremio, i to ne bilo kakvo pismo, već se našalio u svom stilu.

"Hej, Britanijo, upravo sam čuo da si postala samac. Dobro došla u klub. Želim ti sve najbolje s brakorazvodnom nagodbom, bla, bla, bla", dio je šale kojom se dotaknuo izlaska Velike Britanije iz Europske unije.

No to nije bilo sve. Naime, Brad se osvrnuo i na odlazak Meghan Markle i princa Harryja u Kanadu te njihovo odricanje od svih kraljevskih dužnosti, dok je u publici sjedio njegov brat, princ William sa suprugom Kate Middleton.

"Nagradi će dodijeliti ime Harry jer je stvarno uzbuđen što će je ponijeti sa sobom u SAD. To su njegove riječi, ne moje!" pročitala je Margot i nasmijala sve u dvorani, pa čak i Williama i Kate, koji su to očito dobro prihvatili.

Nagrada za najbolji film pripala je filmu "1917", baš kao i one za izvanredan britanski film, najbolju kinematografiju, najbolji produkcijski dizajn, zvuk i vizualne efekte, a njegov redatelj Sam Mendes ponio je nagradu za najboljeg redatelja.

BAFTA-u za najbolju glavnu mušku ulogu odnio je Joaquin Phoenix za ulogu Jokera u istoimenom filmu, Renee Zellweger proglašena je najboljom ženskom ulogom u filmu "Judy", a Laura Dern za najbolju sporednu žensku ulogu u filmu "Marriage Story".