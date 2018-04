Iako su krajem 2016. godine objavili da se rastaju, Angelina Jolie i Brad Pitt to još nisu učinili.

Angelina Jolie i Brad Pitt krajem 2016. godine objavili su da se rastaju. Proces još nije finaliziran jer je veliku prepreku u svemu radila sama Angelina. Najveći problem predstavljalo je skrbništvo nad djecom. Angelina neko vrijeme nije htjela dopustiti da Brad viđa djecu. No, sada je došlo do promjene koja je mnoge šokirala! Naime, Brad i Angelina sve su dogovorili sporazumno i sve će biti rješeno kroz nekoliko tjedana.

"To je veliki zaokret, obzirom na to da je glumica bila poprilično oštra u pravnoj bitci i nije htjela da Brad sudjeluje u odgajanju djece", rekao je izvor blizak paru za The Sun. "Ključno je što se slažu se slažu s dijeljenjem skrbništva. Šuškalo se da će se razvod poništiti, no to nije ni blizu istine", rekao je izvor blizak nekadašnjem paru te priznao da jeAngelina iznenadila jer je više od godinu dana govorila da nema šanse da popusti u ovoj odluci.