Prošle nedjelje završila je šesta sezona popularnog showa "Supertlent".

Denis Barta proglašen je njezinim pobjednikom, a neki kandidati već su dobili primamljive poslovne ponude. A još jednom uspješnom sezonom najgledanijeg showa u Hrvatskoj zadovoljan je i žiri sastavljen od Maje Šuput, Davora Bilmana, Janka Popovića Volarića i Martine Tomčić.

Uz fantastični voditeljski duo Igora Mešina i Renea Bitorajca, ova vesela četvorka itekako je zaslužna za uspjeh showa, a svojim su nas šalama i međusobnim "prepirkama" uveseljavali na audicijama, ali i u live emisijama. Omiljenu televizijsku ekipu uhvatili smo prije snimanja jedne od live epizoda kako bi ih ispitali o božićnim i nobogodišnjim planovima i evo što su nam otkrili.

"Blagdani, pogotovo božićni, su nam svima jako bitni i onda svi jako puno jedemo, pijemo, kupujemo poklone. Generalno, nemam ja ništa protiv toga. To je nekakva tradicija i OK, da, troši se malo više, ali barem su ljudi nekako veseli. Ljubav je u zraku, svi su si nekako dobri, volimo se, i sve je to cool", otkrila nam je odmah na početku vesela Maja koja će 2018. pamtiti po dobrim stvarima poput zaruka, ali i nekim lošim. "Bila mi je generalno dobra dok nisam slomila nogu i onda se desilo 100 groznih stvari. 56 dana gipsa, preminuo mi je otac... Poslovno je ipak bila nevjerojatno dobra, ali bilo je to dosta teško s tom slomljenom nogom i ludim emocijama u glavi." Novu godinu dočekat će, a kako drugačije, nego radno, ali zatim slijedi zasluženi odmor. "Ovom godišnjem se veselim najviše na svijetu. Idem na Filipine i onda u Tokio. Luda tura i veliki godišnji odmor." Što se tiče novogodišnjih odluka, tvrdi kako ih ne donosi, jer svaki dan donese "toliko odluka da ne treba biti Nova godina da bi donijela pravu."

Njezina kolegica Martina Tomčić na konzumerizam gleda nešto drugačije. "Loša i najgenijalnija stvar. U današnje doba teško da možemo zamisliti život bez konzumerizma, ali mislim da je mjera ta koja nas kao ljude određuje i ja se trudim imati mjeru." Što se tiče 2018. koja je na odmaku, Martina ju ne bi mijenjala, a takav stav ima i za sve ostale godine prije. "Smatram da sve ono i neželjeno što nam se desi u pravilu je najčešće blagoslov, jer nam daje prostor za osobnim rastom. Zagrlila sam ju i volim ju baš takvu kakva jest." Njezin doček Nove godine uključivat će sljedeće stvari: kamin, dekicu i nekakvu masku na licu.

A gdje će za novu godinu njezin kolega Davor Bilman? "Planiram jedan put prije Nove godine, pa će doček biti kod kuće." Priznaje kako pada i ne pada pod utjecaj sve prisutnijeg konzumerizma. "Ako kupujem, kupujem cijelo vrijeme, ali ne padam pod ono da ako svi sada kupuju, da i ja moram." 2018. godina bila mu je dobra, no priznaje da je mogla biti i bolja. Ipak, baš ništa u njoj ne bi mijenjao. "Ja si svakog ponedjeljka postavljam ciljeve, a pogotovo od 1.1.", kroz smijeh otkriva.

Janko Popović Volarić o konzumerizmu ima slično mišljenje kao i njegov muški kolega. Kaže da je on neizbježan, ali pokušava ne pasti pod njegov utjecaj, što je u ovo blagdansko doba pravi izazov. "Dosta sam uspješan u tome", samouvjereno nam je poručio, no pitat ćemo ga to nakon što cijela ova ludnica prođe. U 2018. godini ne bi ništa mijenjao, kaže, jer su mu se ostvarili neki veliki snovi. "Uselio sam se u novi stan i nisam napravio tulum useljenja tako da ću spojiti to s dočekom 2019. godine", otkrio nam je glumac. u 2019. godini ima jednu želju, a to je dodmor od posla. "Nakon 3 godine bez godišnjeg želim dužu pauzu da se odmorim." Dužu kao mjesec dana, dva, tri? "Koliko se može", poručuje.

