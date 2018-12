Zvijezde serije ''Na granici'' uhvatili smo u stankama od snimanja te ih zamolili da nam otkriju blagdanske planove.

Serija "Na granici" pravi je hit među gledateljima Nove TV.

Ona je ponovno na jednom mjestu okupila brojna poznata domaća lica s malih ekrana, a među njima su, među ostalim, Karmen Sunčana Lovrić, Petra Kraljev, Mirko Ilibašić i Nadia Cvitanović.

Njih smo uhvatili u stankama od snimanja te ih zamolili da nam otkriju božićne i novogodišnje planove, ali i što misle o sve većem konzumerizmu, kao i zagrebačkom Adventu koji je jedan od najljepših na svijetu.

Plavokosa Nadia veseli se što će božićne blagdane ove godine provesti doma sa svojom obitelji u Splitu. Što se tiče peglanja kartica u ovo blagdansko vrijeme, ističe kako konzumerizmu odolijeva "ovisno o danu i raspoloženju". "Češće vikendom idem na jedno peglanje kartica, kad sam slobodna i onda si dam malo oduška", kroz smijeh nam otkriva u nastavku. Advent i gužva joj tek nakon nekog vremena počnu ići na živce, no u početku joj je to super. "Dobro mi je to kada su pune ulice i da je moving. Neka je super energija u gradu i to mi se jako sviđa. Ipak, nakon nekog vremena najrađe bi se makla negdje na selo gdje je tišina." Otkrila nam je i kako do prošle godine nikada za doček Nove godine nije ostala kući, no stvari su se promijenile. "Prošlu godinu ostala sam u krevetu i gledala televiziju, no ove godine još nisam napravila neke planove. Možda odem do Rima s prijateljicom." Poprilično je zadovoljna kako joj je ispala 2018. godina, a što se tiče donošenja novogodišnjih odluka, donese ih ona, ali i prekrši kroz mjesec dana.

S druge strane, njezinoj kolegici Karmen Sunčani Lovrić Božić je oduvijek bio isključivo obiteljski blagdan. "Nikad to nije bio za mene neki konzumeristički val. U mojoj je obitelji to oduvijek bilo tako. Ništa posebno, nikakvo pretjerano kupovanje darova, već mi je bitnije da uhvatim malo vremena i napravim nešto za ljude koje volim", poručuje glumica. Ona čak nema kreditne kartice te nikada ništa nije kupila na rate. Od posla nije stigla misliti na doček Nove godine, ali svjesna je kako joj je potreban odmor. "Najrađe bi otišla s dečkom i psom negdje u prirodu, isključila mobitel i malo odmarala." Tip je koji svako malo donosi neke odluke, pa ne pridaje veliku pozornost donošenju novogodišnjih. "Mislim da te novogodišnje odluke idu zajedno s onim konzumerizmom. Kao sad je vrijeme kad ću donijeti odluke... Uvijek je dobro vrijeme za donijeti odluke. Ne šeće centrom grada i ne voli gužvu, pa ju nećemo viđati na Adventu, kaže. "Kada ste cijeli dan u gunguli onda je pojam odmora ne biti među toliko ljudi. Možda bih otišla na klizanje, ali biti u onoj vrevi kroz miris kobasica i fritula, to mi je too much, nisam taj đir." "2018. mi je bila super godina i ne bih ništa promijenila u njoj. Mislim da je svaka godina bolja od one prethodne i sretna sam zbog svih uspjeha i greški iz kojih sam nešto naučila, pa će 2019. biti još bolja", zaključuje.

Nešto manje rječit od svojih kolegica bio je glumac Mirko Ilibašić, no izvukli smo neke osnovne informacije. Božić mu je vrijeme koje baš uvijek provodi u krugu obitelji i prijatelja, a o konzumerizmu previše ne razmišlja, no ipak zna da mora ispuniti neke dužnosti. "Sestrama moram pokupovati što treba, pa koliko potrošim na njih - potrošim", ističe glumac koji iskreno i priznaje kako mu gužva oko Adventa nakon nekog vremena počne ići na živce, posebno kada rano mora biti na snimanju. "Krenem nekada i sat, sat i pol prije, ali na sve se čovjek navikne tako da ne treba tražiti problem u tome." I dalje ima volje za novogodišnje tulume, no u vrijeme intervjua još uvijek nije znao gdje će dočekati 2019. "Da li ću ići u neki malo veći grad ili biti s prijateljima i kumovima, ne znam još." Kada su u pitanju novogodišnje odluke, priznaje da ih donosi, a za 2018. godinu ima samo jednu riječ: fenomenalna!

I glumica Petra Kraljev ovu će godinu pamtiti po uspjesima, na poslovnom, ali i privatnom planu, jer se zaručila tijekom ljetnog odmora u susjednoj Italiji. Božićno vrijeme više ne doživljava tako glamurozno kao nekad niti planira doček Nove godine pet mjeseci unaprijed, no u planu za ovu je skijanje. "Ja ne smijem skijati, ali eto moram udovoljiti svom zaručniku koji je vatreni skijaš. Da se mene pita, ja bih ostala kod kuće, jer nisam često doma pa bih bila s obitelji", iskreno nam prizaje Petra, kao i to da još uvijek nije pronašla lijek za peglanje kartica. "Shvatila sam da mi idu parne godine, no neparnih se bojim", kroz smijeh ističe, a upravo bi se u 2019. godini trebalo održati njezino vjenčanje. "Od vjenčanja još uvijek ništa. Nisam našla prostor pa će ono najvjerojatnije biti negdje daleko." Otkrila nam je i kako joj je zagrebački Advent puno ljepši od splitskog, a cijele intervjue zvijezda serije "Na granici" preslušajte u našoj galeriji.