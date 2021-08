Britanski glazbenik Bob Geldof je u društvu supruge i prijatelja Rogera Taylora ovoga vikenda posjetio Dubrovnik.

Sir Bob Geldof, vođa grupe The Boomtown Rats, jedna od najznačajnijih osoba u povijesti popularne glazbe i ključna figura punk i new wave scene, u nedjelju je prošetao Dubrovnikom u druptvu supruge Jeanne Marine. S njima je bio i njegov prijatelj i kolega, bubnjar grupe Queen Roger Taylor. U Dubrovnik su stigli jahtom, a sunčan dan iskoristili su za šetnju starom dubrovačkom jezgrom.

Bob Geldof je osnovao The Boomtown Rats 1975. u Dublinu, a zbog njihove brze, glasne i bijesne glazbe i stava postali su sastavni dio punk scene. Diljem UK-a The Boomtown Rats su prvo turirali s Ramonesima i Talking Heads, uzdrmavajući status quo uz bendove poput Sex Pistols, The Clash, The Jam i The Stranglers. Postali su jedan od najvećih bendova kasnih 70-ih i 80-ih godina s niskom hitova koji su završavali na listama deset najboljih singlova, platinastim albumima koji su im zavrijedili Brit Awards, Ivor Novello i Grammy nagrade. Vladali su ljestvicama u 32 zemlje s “I Don't Like Mondays”, postali svjetski hit i držali prvo mjesto UK ljestvice singlova, te su izdali šest definirajućih albuma jedne ere.

Inspiriran televizijskom reportažom o gladi u Etiopiji, Bob Geldof je 1984. godine okupio svojevrsnu supergrupu Band Aid u kojem je okupio glazbene zvijezde i suautor je pjesme "Do They Know It's Christmas”, jednog od najprodavanijih singlova u povijesti glazbe. Iste je godine organizirao najpoznatiji humanitarni koncert Live Aid svih vremena, koji se simultano održavao u Londonu i Philadelphiji. Sezonu nakon njega uslijedio i Live 8, serijal koncerata u 11 svjetskih gradova. Zbog svojih izuzetnih humanitarnih aktivnosti kraljica Elizabeta odlikovala ga je najvišim viteškim ordenom Reda Britanskog Carstva.