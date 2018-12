Uvijek odlično raspoložen, nasmijan i spreman za šalu... Tako najbolje možemo opisati slavnog Zuhru kojeg gledamo i u seriji "Na granici".

S glumcem, televizijskim voditeljem i komičarem Zlatanom Zuhrićem Zuhrom napravili smo kratki blagdanski intervju.

Uvijek odlično raspoložen, nasmijan i spreman za šalu... Tako najbolje možemo opisati slavnog Zuhru kojeg gledamo i u hit seriji Nove TV "Na granici".

Ovoga puta nismo ga pitali baš ništa o poslu, već nas je zanimalo u kakvom će okruženju provesti božićne i novogodišnje praznike, kako bi ocijenio 2018. godinu, što bi promijenio u njoj te idu li mu na živce gužve i histerija vezani uz zagrebački Advent koji se u vrijeme intervjua tek otvarao.

"Nažalost, puno se toga promijenilo u blagdanskim proslavama nekad i sad. Ja sam prešao 5 banki, ali sjećam se onih nekih Božića kada je to stvarno bilo obiteljsko okupljanje. Mislim to je i sad obiteljsko okupljanje, ali tad je već bilo lijepo da ti mama isplete džemper s jelenom, iako to nismo voljeli, ali pokloni su bili manje važni. Bilo je važno da se taj dan cijela obitelj okupi, da bude veselo, da se svi pomire, a sad je sve nešto drugo važnije. Kupi što skuplji i atraktivniji poklon, na to su se klinci već navikli. Vidiš da im nude tvrdo umjesto mekanog", u svom je stilu započeo intervju Zuhra.

Zuhra ima sina od 16 godina pa iz tog razloga i on podlegne blagdanskom peglanju kartica, no ističe kako to sve drži u normalnim okvirima. "Ako ima neku veliku želju od prije, onda se razmisli o tome, ali ne idem u ono 'ja bih ovo, ja bih ono'. Ispunimo mu tu želju, ali kao glavna stvar ostane da smo svi zajedno, da bude fina papica i da se taj dan uživa."

Na pitanje o zagrebačkom Adventu, gužvama, histeriji i slično, odmah nam je odgovorio da za te dane čovjek ne treba češljati živce. "Neka je gužva, neka se svi malo druže. Nekada smo se tako družili i sretali po vani, a sadašnja generacija je generacija zatvorenih prostora. Tako da je meni super kada je vani gužva, ova pješačka barem, da svi opet sretnu nekoga, popiju kuhano vino i tako", nostalgičan je glumac i komičar.

I dok mu je za Božić bitno obiteljsko okupljanje, doček Nove godine mu je potpuno nebitan. "Uvijek sam se čudio ovim penzićima kojima je najljepše gledati televiziju pa malo francuske, odojka", a sada se čudi ljudima koji idu negdje po svijetu baš za Novu godinu. "Mislim da je fora biti doma pa nešto da ti je fino, milo, da se možeš odmoriti. Ništa posebno."

Što se tiče godine iza njega, Zuhra tvrdi kako u njoj baš ništa ne bi mijenjao. Preciznije, od nulte godine ne bih mijenjao apsolutno ništa. "Mislim da svatko ima taj neki zapis u sebi koji su mu zadaci u životu i ako ih redovno ispunjava, to je to." A kakav je kada su u pitanju novogodišnje odluke?

"Svake godine ih donosim, ali onih kojih se mogu držati. Ove neke velike za koje znam da neću moći ispuniti više ni ne donosim", priznaje. Tako je već 3 godine odlučio da će prestati pušiti pa i dalje to radi. "Donosim manje odluke, poput neću ovo, neću ono, ali neću vam odati sve, jer će me sin čuti."

"Tako će saznati da ga iduće godine neću voditi na more", zaključio je Zuhra te nasmijao sve okupljene. Vjeko, ne brini se, tata se samo šalio!