Za Filipa Juričića ovo je bila vrlo uspješna godina, poslovno, ali i privatno.

Sredinom kolovoza glumac Filip Juričić po drugi je put postao tata.

Glumac i njegova zaručnica, medicinska sestra Nika Dogan postali su roditelji sinčića Lava. "Dugačak je 52 centimetara i težak 3,8 kilograma. Sve je prošlo u najboljem redu. Nika se dobro osjeća i sada, evo, kuham ručak pa trčim njima u bolnicu. Presretni smo", rekao nam je tada Filip.

Filip i Nika zajedno su 3 godine, a oboje iz prethodnih brakova ili veza imaju djecu. Juričić ima 10-godišnjeg sina Jana iz veze s profesoricom hrvatskog jezika Mateom Roščić, a Nika ima kći iz prvog braka. Filipa, inače zvijezdu hit serije Nove TV "Na granici" ispitali smo kako će izgledati božićno okupljanje njegove obitelji te što se promijenilo u božićnim slavljima posljednjih nekoliko godina. Također, zanimalo nas je što misli o prekrasnom zagrebačkom Adventu te postoji li nešto što bi mijenjao u godini koja će uskoro i službeno biti iza njega.

"U blagdanskim slavljima proteklih godina u Zagrebu se promijenio taj Advent. Sve je veći, veći i veći i sve je više ljudi. No ovaj Advent ima više kulturnih sadržaja, da nije samo taj potrošački mentalitet zastupljen. Grad se promijenio, a meni se isto promijenio Božić od onog kad sam bio mali i dobivao poklone. Nekad sam čekao da sve organiziraju mama i tata, što mi se čini kao da je još nedavno bilo, ali sad je to sve nekako na meni - da se sve napravi, pripremi, sredi, organizira, skuha, dovuče... 24. prosinca oko 18,19 sati tradicionalno kreće uživanje kod nas", otkriva nam Filip, kao i to da uvijek padne pod utjecaj sve većeg blagdanskog konzumerizma.

"Nemam izbora. Ako ja ne padnem pod taj utjecaj, povuče me žena. Uvijek je ono hoćeš si lijepo doma urediti, vidiš sve te stvarčice, pa hoćeš lijepi bor. Ne mogu reći da djeci kupujemo poklone, to im donosi Djed Božićnjak pa i s njima moraš pregovarati. To je takav mjesec, ali navikli smo se svi na njega da je takav kakav jest. Ipak u njemu uvijek ima neke mistike, topline, ljepote i tih predivnih trenutaka zbog kojih je tako poseban."

Filip nam je kroz smijeh priznao i kako je jedne godine u Zagrebu tražio "Advent free" zonu, no gužvu i histeriju pred blagdane olakšava mu činjenica da ne živi u centru. "A lijepo mi je da to imamo i predivno to sve izgleda. Kad mi se ide, odem, kad mi se ne da, maknem se od tamo. Ne živcira me, sad smo već poznati po tome, ali naš mentalitet je takav da volimo po svemu što je dobro malo i pljuvati. Ja sam za Advent", zaključuje glumac koji je često i na listama najpoželjnijih Hrvata.

Iza njega je tako privatno i poslovno vrlo uspješna godina, no ima li nešto što bi promijenio u njoj? "Pa nema. Dogodila mi se evo serija 'Na granici', ali sam navikao na serije. Dobio sam dijete što je predivno, ali već imam dijete. Mogu reći da mi je jako lijepo to drugo dijete, jer se lakše sa svime nosim i samo se pripojio svima nama. Zbilja je sve samo uživancija, jer prvo dijete kad imaš si stalno u stresu što ću, kako ću."

Ipak, ove godine Filip je naučio da treba biti strpljiv, i kad ne ide sve kako treba, treba raditi pozitivno nešto pa se sve okrene u dobro. "Tako je meni bilo ove godine", kratko nam je otkrio. Novogodišnje odluke ne donosi, ali zato s odlukama kreće svakog ponedjeljka.

"Svakog ponedjeljka ja kažem sad ću opet vježbati, pa ću jesti drugačije i tako skroz do srijede izdržim", završava Filip kroz smijeh.