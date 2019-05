Birgit Wetzinger donirala je bubreg Nikiju Laudi 2005. godine.

Smrt legendarnog vozača Formule 1 Nikija Laude potresla je svijet sporta, a u tuzi ostavila članove njegove obitelji, suprugu Birgit Wetzinger i njihove blizance 9-godišnjeg sina Maxa i kći Miju.

Niki je preminuo u 71. godini, devet mjeseci nakon transplantacije plućnog krila koja, nažalost, nije bila uspješna kao transplantacija bubrega kojoj se podvrgnuo 2005. godine, a koji mu je, bez imalo razmišljanja, donirala upravo supruga Birgit nakon samo osam mjeseci poznavanja.

Niki je Birgit upoznao 2005. godine kada je radila kao stjuardesa jedne aviokompanije kada joj je bilo tek 26 godina, 30 manje nego njemu.

"Zamolio sam sina Lucasa da obavi potrebna testiranja, ali ispalo je da nije podudarajući donator. Birgit je tada rekla kako će se ona testirati i ja sam je pitao zašto bi to učinila. Odgovorila mi je zato što to želi. Rekao sam joj da to ne čini jer se znamo tek 8 mjeseci i da ja to ne bih učinio. Ali ona je napravila i pokazalo se da mi odgovara. Tri mjeseca uvjeravala me kako će to učiniti jer me voli. Nije se bojala niti je postavljala bilo kakva pitanja. Jednostavno je tako odlučila", izjavio je svojevremeno Niki, prenosi F1i.com.

Prema njegovim riječima, dugo su razmišljali o transplantaciji prije nego što su donijeli konačnu odluku. Dodao je i kako se molio da operacija ne pođe po zlu i da je odahnuo kada je čuo da je sve prošlo u redu.

Niki i Birgit vjenčali su se 2008. godine, a on je smatrao kako je ona prava žena za njega.

Prije Birgit bio je u braku s manekenkom austrijskih korijena Marlenom Knaus, koju je upoznao u SAD-u. Vjenčali su se 1976. godine, a postali su roditelji sinova Mathiasa i Lucasa. Iza Nikija je ostao i sin Christoph, kojeg mu je rodila ljubavnica s kojom je navodno varao Marlenu.