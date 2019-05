Billy Wyamn odlučio je progovoriti o jednom od najkontroverznijih brakova, koji je sklopio s Mandy Smith.

Bivši član legendarnog benda The Rolling Stones, 82-godišnji Bill Wyman progovorio je o svom kontroverznom braku koji je svojevremeno sklopio s drugom suprugom, pjevačicom i manekenkom Mandy Smith.

Naime, roker se 1989. godine kao 52-godišnjak oženio pjevačicom i manekenkom Mandy kojoj je tada bilo tek 18 godina, a danas je priznao kako je to bio poprilično nerazuman potez jer je mislio kako će njihov brak normalno funkcionirati.

Svoju ispovijest iznio je u novom dokumentarnom filmu "The Quiet One" koji je ovih dana premijerno prikazan na filmskom festivalu u Tribeci.

"Bio sam stvarno glup što sam ikad pomislio da bi to moglo uspjeti. Bila je premlada. Mislim da je trebala još malo upoznati svijet", izjavio je Bill.

Unatoč tome, smatra kako se taj brak jednostavno trebao dogoditi, inzistirajući na tvrdnji kako je istinski bio zaljubljen u Mandy.

"Bilo je to iz srca, ne iz požude kako su mnogi mislili" izjavio je u filmu, a prenosi NY Daily News.

To je prvi put nakon mnogo godina da je glazbenik odlučio komentirati kontroverznu vezu, a o njoj je dosad samo jednom progovorio 1991. godine u autobigrafiji "A Stone Alone".

"Bila je žena već s 13 godina. Svi su je prihvatili kao odraslu bez ikakvih pitanja", napisao je Bill koji je Mandy upoznao kao djevojčicu.

Par se vjenčao kada je ona postala punoljetna 1989. godine, a razveli su se dvije godine kasnije. Nakon razvoda, Mandy je tvrdila kako su ona i Bill prvi seksualni odnos imali kad je imala samo 14 godina.

Bill Wyman, bio je jedan od osnivača benda The Rolling Stones, čiji je član bio od 1962. do 1993. godine. Dokumentarni film "The Quiet One" djelo je britanskog filmotvorca Olivera Murrayja i sadrži brojne, dosad neviđene, snimke Billyja Wymana nastale tijekom razdoblja kada je bio član legendarnog benda.