Billa Gatesa prozivaju za navodno nasilje i seksualne afere sa svojim zaposlenicama, što kako tvrde oni koji ga prozivaju traje već dugi niz godina, no o tome se dosad nije pričalo, niti pisalo.

Četvoro zaposlenika kompanije Microsoft iznijelo je teške optužbe protiv njezina osnivača i jednog od najbogatijih ljudi na svijeta Billa Gatesa, i to opisujući ga kao zlostavljača i uredskog te seksualnog nasilnika.

Prema pisanju Insidera, o Billovoj se nagloj naravi počelo pričati još davne 1975. godine nedugo nakon što je s prijateljem iz djetinjstva Paulom Allenom pokrenuo Microsoft, a milijarderov glasnogovornik porekao je sve optužbe.

65-godišnji Bill se na naslovnicima svjetskih medija prvo našao nakon vijesti o razvodu s dugogodišnjom suprugom Melindom Gates, a onda su krenule i glasine o navodnim izvanbračnim aferama i odnosima, ali i povezanost s osuđenim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom.

No sada su se javili bivši i sadašnji zaposlenici od kojih su neki željeli ostati anonimni, ali tvrde kako je na sastancima uvijek vikao i da je poznat po psovanju svih koji su za njega radili. Neke je navodno čak dao pratiti i to pamteći njihove registarske tablice na automobilima.

"Ne zna se stvarno šaliti, niti kako se povezati s ljudima. Što se tiče socijalnih interakcija, on je samo nespretno ljudsko biće", izjavio je zaposlenik Microsofta za Insider.

Bivša članica uprave Maria Klawe zaključila je kako osoba Billa Gatesa misli da uobičajena pravila ponašanja za njega ne postoje i optužila ga je da nije želio prihvatiti prijedloge o poticanju različitosti. Uz to je dodala i da se ponašao kao da misli da je najpametnija osoba u prostoriji i da nikada nije bio spreman saslušati druge.

No prema pisanju stranih medija očito je bio spreman za pozivanje kolegica na romantične večere i izlaske, a često je bio i uhvaćen s nekima od njih.

"Ako vam je to previše neugodno, pretvarajte se da se nikada nije dogodilo", pisalo je u jednoj e-mail poruci koju ju The New York Timesu proslijedila jedna od zaposlenica koju je pozvao van.

A o njegovoj promiskuitetnoj prošlosti i ponašanju pisao je i James Wallace u biografiji "Hard Drive: Bill Gates and the Making of the Microsoft Empire", koji tvrdi da je Bill za vrijeme studiranja na Harvardu redovito posjećivao striptiz klubove na bostonskom području i to jedan od najozloglašenijih naziva Combat Zone, u kojem je bilo središte prostitucije i porno svijeta.

On sam je priznao da je često posjećivao to mjesto i to u intervjuu iz 1994. godine koji je dao za Playboy.

"To što sam bio tamo, ne znači da sam sudjelovao u svemu što se tamo događalo", zaključio je.