Bračno-glazbeni par Bianca i Roman privukli su veliku pažnju u prvoj epizodi nove sezone "Supertalenta''. Ona svira violinu, on pjeva, a povezala ih je ljubav prema Bogu.

Popularni show "Supertalent" vratio se na male ekrane nakon duže pauze, a već u prvoj emisiji nije nedostajalo zanimljivih nastupa, ali i kandidata.

Među kandidatima koji su se posebno istaknuli svakako su Bianca Kolompar i Roman Brnad, bračni par koji se predstavio zajedničkom glazbenom točkom. Bianca je svirala violinu, koju je doktorirala u Beču, a Roman pjevao, no još više pozornosti nego samim nastupom, privukli su svojim izjavama.

"Mi smo jedno, u braku smo", rekao je prije nastupa Roman koji se, osim glazbom, bavi i nogometom. Za sebe kaže da je magistar cestovne glazbe. Svoju suprugu Biancu nagovorio je da mu bude pratnja s violinom na Supertalentu.

"Mislim da on ima veliki potencijal, trebao bi se školovati", kazala je Bianca o svojem suprugu s kojim ju je prije 12 godina povezala ljubav prema Bogu, a zatim je ispričala i malo o sebi.

"Rekla bih da sam popularna, da imam puno fanova, ali ima i onih koji me osuđuju. Ja sam i kao cura imala velike grudi i bavila se klasičnim baletom profesionalno 16 godina. Tada sam ostala bez grudi, velika mi je bila želja da to vratim, operirala sam grudi, zadovoljna sam, to je jedino što sam radila na sebi, drugo ne planiram, jesu velike stvarno ali… Ja vjerujem u Boga, imam taj kontakt sa živim Bogom, mislim da je Bog svugdje oko nas, da je Bog osoba, energija, imam snažnu vjeru, čak je i mnogo ozdravljenja po mojoj molitvi jer molim od srca, neplodne žene su i zatrudnjele", ispričala je Bianca koja je rođena Temišvaru u Rumunjskoj, a u Zagrebu živi od 1994. godine.

"To sam ja svjedok", ubacio se njezin suprug.

"Bog je s nama, Bog je život, Bog je ljubav za nas, a vjerujem da se u tome svi slažemo", dodao je Roman kojemu je Martina Tomčić stisnula X i prije nego što je uopće zapjevao.

Nije joj se svidjelo što je, nakon što ga je dva puta pitala po što je došao u Supertalent, Roman rekao da je došao raditi i već su tu nastale prve tenzije pa nije htio završiti s nastupom, a Maja mu je objasnila da ne pjeva dovoljno dobro da bi prošao dalje.

"Vi ste došli pokazati talent, mi smo žiri, ocjenjujemo kako ocjenjujemo, ja se u ime svih kolega zahvaljujem na dolasku", poručila im je Martina.

Bianca je nakon nastupa još jednom pred kamerama iskazala svoje nezadovoljstvo.

Ukoliko želite čuti još njihovih izvedbi, par inače zajedno nastupa po zagrebačkim ulicama.