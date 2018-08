Beyonce ovo nije prvi put da se našla na naslovnici prestižnog magazina, ali se prvi put našla na mjestu njegove urednice.

Uz uspješnu glazbenu karijeru, slavna pjevačica Beyonce uspješno održava i onu majičinsku. U ekskluzivnoj priči za najvažnije godišnje izdanje, ono rujansko, magazina Vogue, Beyonce je otvoreno progovorila o svom životu, tijelu i nasljeđu.

Uz to što je odabrana za naslovnicu, glavna urednica Voguea legendarna Anna Wintour, odlučila je svoju uredničku poziciju nakratko prepustiti upravo Beyonce koja je sama birala fotografije koje će se naći u magazinu i tko će pisati tekst o njoj.

Što se fotografija tiče odabir fotografa pao je na mladog Tylera Mitchella, koji je zahvaljujući pop divi postao prvi afroamerički fotograf koji je snimio naslovnicu rujanskog izdanja tog prestižnog magazina, u njegovoj 126 godina dugoj povijesti.

Za tekst je zaslužna Clover Hope kojoj je Beyonce nikad iskrenije progovorila o svom životu.

“Nakon rođenja prvog djeteta, vjerovala sam u ono što je društvo govorilo kako bi moje tijelo trebalo izgledati. Samu sebe sam stavila pod pritisak da u tri mjeseca moram skinuti kilograme, čak sam dogovorila i mini turneju kako bi to postigla. Razmišljajući danas o tome, to je bilo ludo. Još uvijek sam dojila tijekom nastupa u Atlantic Cityju 2012. godine. Nakon rođenja blizanaca, tim stvarima pristupam potpuno drugačije“, priznala je Beyonce i progovorila o opasnoj situaciji u kojoj su se blizanci našli.

“Bila sam natečena od toksemije i više od mjesec dana sam morala provesti u krevetu. Moje i zdravlje blizanaca bilo je u opasnosti pa sam morala ići na hitni carski rez. Puno mjeseci smo proveli na intenzivnom odjelu za prerano rođene bebe. Suprug je bio tad pravi vojnik i moja ogromna podrška. Ponosna sam što sam mogla svjedočiti njegovoj snazi i razvoju uloge muškarca, najboljeg prijatelja i oca. Ja sam prolazila kroz fazu preživljavanja i tek sam kasnije postala svjesna svega što se dogodilo“, otkrila je.

Oporavak je, očekivano, dugo tekao.

“Trebalo mi je vremena se oporavima i zacijelim. Tijekom tog razdoblja posvećivala sam sama sebi puno ljubavi i brige i počela sam prihvaćati svoje obline. Prihvatila sam ono što moje tijelo želi biti. Nakon pola godine počela sam s pripremama za Coachellu. Privremeno sam postala veganka, odrekla se kave, alkohola i svih voćnih napitaka. Ali bila sam strpljiva i uživala u svojim oblinama. Moja djeca i suprug također“, izjavila je Beyonce.

Smatra kako je vrlo važno da žene ali i muškarci vide i cijene ljepotu svojih prirodnih tijela. Iz tog je razloga odlučila za naslovnicu Vougea pozirati bez umetaka u kosi i s minimalnom šminkom na licu.

“Moje su ruke, ramena, grudi i bedra malo puniji. Imam trbuščić i ne žuri mi se da ga se riješim. Mislim da sam to stvarna ja. Kada ću htjeti pločice na trbuhu, početi ću vježbati kao životinja i uložiti sav trud u to dok to i ne postignem. Ali trenutno se osjećam kako treba“, zaključila je Beyonce samouvjereno poput prave dive.