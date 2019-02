Ben Affleck više neće glumiti Batmana.

I službeno je. Holivudski glumac Ben Affleck više neće glumiti lik Batmana u toj franšizi filmova o čovjeku šišmišu studija Warner Bros.', kojeg je i sam imao priliku režirati.

Mjesecima se nagađalo kako Ben napušta taj filmski projekt, ali Deadline je tek sada objavio kako će Batmana u novom filmu utjeloviti "mlađi Bruce Wayne".

Ben se u ulozi Batmana prvi put pojavio 2016. godine u nastavku "Batman v Superman: Dawn of Justice", iste godine je ostvario cameo ulogu u filmu "Suicide Squad", a 2017. godine u "Justice League".

Sudjelovao je i u poslovima režiranja odnosno pisanja scenarija zajedno s bivšim predsjednikom DM Entertainmenta Geoffom Johnsom. Na tom mjestu 2017. godine zamijenio ga je Matt Reeves, scenarist filma "War For the Planet of the Apes". Na toj se poziciji zadržao do danas.

Sljedeći film o Batmanu premijeru bi trebao doživjeti 25. lipnja 2021. godine, a studio je trenutno u potrazi za novim glavnim glumcem. Obožavatelji su itekako uzbuđeni nakon što su čuli ovu vijest, naročito jer većina njih nije ni voljela Bena u ovoj ulozi.

Nakon što je vijest o Benovu napuštanju franšize odjeknula u svijetu, jedan popularni mladi pjevač smatra kako bi on bio njegova savršena zamjena. Riječ je o 26-godišnjem Nicku Jonasu koji se o svemu oglasio na Instagramu.

Naime, modni blog HypeBeast postavio je pitanje na svom profilu tko bi trebao glumiti Batmana, a Nick je napisao da bi trebali odabrati upravo njega.

"Ime Nick. Prezime Jonas", bio je kratak i jasan mladi pjevač. Obzirom da se traži mlađi glumac, možda bi mogao imati i dobre šanse da postane novi superjunak iz Gotham Cityja.