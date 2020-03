Bena Afflecka i Anu de Armas paparazzi su ulovili u šetnji Los Angelesom, a ljubili su se bez ikakve brige što ih snimaju novinari.

Zaljubili su se na setu filma "Deep Water" u kojem glume supružnike, a romansa Bena Afflecka i Ane de Armas izgleda sve snažnijom iz dana u dan.

Par su paparazzi ulovili u ponedjeljak nakon što su i glumčeve kuće u Los Angelesu krenuli u šetnju te su se ljubakali usput, bez ikakve namjere da se skrivaju od novinara.

47-godišnji glumac i njegova 31-godišnja kolegica zajedno su u Affleckovom domu nakon što su se vratili s putovanja na Kubu i Costa Ricu. Od onda su nerazdvojni.

Ana de Armas postala je jedna od najtraženijih holivudskih glumica u posljednjih nekoliko mjeseci, a između ostaloga glumi i u najnovijem filmu o Jamesu Bondu "No time to die". Povezivali su je početkom godine s glumcem Bradleyjem Cooperom, no ispostavilo se da se ljepotica ipak našla u zagrljaju Bena Afflecka.

Otkad se Ana i Ben ne skrivaju i često su viđeni skupa kako izmjenjuju nježnosti.