Belmin Osmanbegović ostvario je svoj cilj koji si je zadao za prvu polufinalnu emisiju Supertalenta - srušio je svjetski rekord u razbijanju ploča glavom.

Belmin Osmanbegović u prvu polufinalnu emisiju Supertalenta došao je s ciljem da obori svjetski rekord u razbijanju ploča glavom, a to mu je i uspjelo - slomio je njih 175 u 55 sekundi. Zbog svega viđenog žiri je bio u čudu, a Maji Šuput nije bilo jasno kako se odlučio na tako nešto suludo pa mu je priznala da je bio senzacionalan. Za ovo se pripremao dva mjeseca, a mi smo ga odmah nakon nastupa pitali kako se osjeća nakon što je ostvario svoj cilj.

''Još uvijek nisam svjestan toga što se dogodilo, ali osjećam se preponosno na sebe, na svog trenera i mentora koji je bio uz mene sve to vrijeme, ponosan sam na svoju državu, na svoj grad Visoko i drago mi je što sam ih predstavljao na ovom natjecanju'', rekao nam je Belmin poslije svog nastupa.

Naš novinar našalio se kako se za Bosance, s obzirom na njegovo porijeklo, u razgovoru često zna reći da imaju tvrdu glavu.

''Pa upravo sam sada tu u Hrvatskoj dokazao da je ovo sto posto najtvrđa glava ne samo u Bosni već u cijelom svijetu. No ljudi ovdje smatraju da je ovo doslovno udarac glavom, ali ono što se tu traži jest inteligencija, dobra, dobra vještina, koncentracija i brzina'',objasnio je Belmin nakon što je srušio svjetski rekord.

Kako tvrdi, u njegovom Visokom nikad mu se nitko nije usudio suprotstaviti.

''Svi me u gradu cijene i poštuju kao i ja njih, što se tiče njih problema sto posto nema'', kaže.

A kako nam je iskreno i rekao, moguće je i da je to jedan od razloga zbog čega ga cure vole. Ima rješenje i da se nađe u situaciji da drugi muškarci gnjave njegovu djevojku. No onda to ne rješava glavom.

''Pa ja već 15 godina treniram taekwondo. Tako da onda to ne rješavam glavom nego onda koristim noge, samo ponekad glavom'', našalio se Belmin i naravno dodao da ovaj sport ipak koristi samo za sebe i za svoju dušu.

