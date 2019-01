Bebe Rexha danas je jedna od najvećih pop senzacija, a to su potvrdile i nominacije za ovogodišnje Grammyje, najprestižniju nagradu u svijetu glazbe.

29-godišnja pjevačica albanskog podrijetla otvoreno je progovorila o problemima s kojima se suočava čak i kao planetarno popularna zvijezda.

Bebe Rexha danas je jedna od najvećih pop senzacija, a to su potvrdile i nominacije za ovogodišnje Grammyje, najprestižniju nagradu u svijetu glazbe. Bebe je nominirana u kategoriji najbolje nove umjetnice i najboljeg grupnog nastupa, a pjevačica nije skrivala koliko je uzbuđena zbog nominacija i nastupa na dodjeli.

View this post on Instagram