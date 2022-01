Glavna zvijezda i producent nisko budžetnog westerna, Baldwin je 21. listopada tijekom snimanja filmske scene fatalno ustrijelio snimateljicu Halynu Hutchins. Sada je policiji konačno predao svoj mobitel.

Glumac Alec Baldwin predao je svoj mobilni telefon uredu šerifa u New Yorku koji će biti pregledan zbog mogućih dokaza u kaznenoj istrazi o fatalnoj pucnjavi tijekom snimanja filma "Rust".

Glavna zvijezda i producent nisko budžetnog westerna, Baldwin je 21. listopada tijekom snimanja filmske scene fatalno ustrijelio snimateljicu Halynu Hutchins.

Glumac do sada nije želio samovoljno predati svoj iPhone, no to je ipak učinio u petak predavši ga šerifovim pomoćnicima u New Yorku, gdje inače živi.

Policija Novog Meksika zatražila je pomoć od njujorških vlasti da dobije mobitel Aleca Baldwina u sklopu istrage pucnjave u filmu “Rust”, više od tri tjedna nakon što su detektivi tražili da pretraže telefon, potvrdili su Baldwinov odvjetnik i glasnogovornik Ureda šerifa Okruga Santa Fe Juan Rios.

Sudac za prekršaje u Santa Feu David Segura je 16. prosinca odobrio nalog za pretres koji je lokalnoj policiji trebao omogućiti da pretraži Baldwinov iPhone u potrazi za dokazima važnim za istragu smrtonosnog ubojstva snimateljice Halyne Hutchins 21. listopada, no glumac je odugovlačio sve do sada.

Nakon tragedije na setu Baldwin se vratio u svoj dom u Hamptonsu, New Yorku, a vlasti Novog Meksika su bile bespomoćne u nastojanju da dođu do njegovog telefona.

Baldwinov odvjetnik je u današnjem priopćenju rekao da je glumac "danas dobrovoljno predao telefon vlastima kako bi završili istragu".

(Hina)

