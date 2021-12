Baka Prase objavio je video na YouTubeu u kojem je ispričao sve o svom rivalstvu, ali i prijateljstvu s tragično preminulom YouTubericom Kristinom Kikom Đukić.

Srpska policija je ovih dana privela na ispitivanje popularnog YouTubera Bogdana Ilića (25) zbog smrti Kristine Kike Đukić (21), a on je sada odlučio ispričati svoju stranu priče.

Na svom YouTube kanalu objavio je video pod naslovom "Rastali smo se kao prijatelji..." u kojem u suzama priča o svojoj tragično preminuloj kolegici. Ilića, poznatog i kao Baka Prase, nakon Kristinine smrti mnogi su krenuli napadati jer su se oni prije dvije godine posvađali pred kamerama te je poznato da su od onda bili na "ratnoj nozi". Baka Prase je sada pročitao poruke koje su razmijenili nakon što su se pomirili, a pokazao je sve što mu je Kristina pisala.

"Sada svi pišu da sam ja ubojica, da sam odgovoran za smrt djeteta, jer sam je prozivao i jer smo bili u drami. Svi su odmah uprli prstom u mene", započeo je Bogan u obraćanju javnosti. "Bili smo posvađani, ali je to bilo prije dvije godine. Naravno da joj je bilo loše i da su je mrzili kada sam je ja prozivao, ali to se sve završilo. Ona je prešla preko toga i zaboravila na sve te je nastavila snimati videa. Želim da ljudi znaju da smo se mi rastali kao prijatelji", rekao je.

"Istina će izaći na vidjelo, kao i pravi razlog njezine smrti. Ja neću biti taj koji će to reći jer to nije moja stvar, to je odluka njezine obitelji", istaknuo je. Rekao je kako je on bio taj koji se javio Kristini nakon njihove javne svađe, a ona je bila skeptična te mu u početku nije vjerovala. "Naravno, mislila je to jer smo se javno prozivali onda. Bio sam sretan kada sam dobio njezino povjerenje te je počela samnom pričati kao s prijateljem. Povjerila mi se i ispričala mi sve o svojim problemima. Htio sam da radimo zajedno i da ona ima emisiju", naglasio je Baka Prase.

Kaže kako nema ništa protiv toga da ga netko proziva, ali se ne može nositi s time da ga netko naziva ubojicom. "Ova laž ozbiljno može utjecati na čovjeka. Mislite li vi da meni nije krivo zbog svega, da se ne osjećam djelomično odgovornim za to, da nisam pomislio to, no hvala Bogu, njezini prijatelji su me nazvali i rekli mi da nisam...", nastavio je.

"Postoje državne institucije koje pružaju podršku za ljude koji imaju suicidalne misli, ali ja mislim da je najbolje da popričate sa prijateljima i obitelji, ljudima koji vas iskreno vole", napisao je ispod videa popularni influencer.

Javnost je o smrti YouTuberice prva obavijestila njezina prijateljica i također influncerica Laura Tešanović, a vijest je kasnije potvrđena i na Kristininom Instagramu gdje ju je pratilo gotovo 400 tisuća ljudi. "Na našu i vašu veliku žalost moram vas obavijestiti da Kika više nije s nama, Preminula je u srijedu u večernjim satima. Želim ovim putem iskazati saučešće njezinoj obitelji i svim ljudima koji su je voljeli i poznavali. Volim te Kika zauvijek, počivaj u miru" piše u obavijesti koja je objavljena u pričama na Instagramu pokojne YouTuberice.

