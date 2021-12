Baka Prase ispitan je u policiji zbog okolnosti smrti YouTuberice Kristine Đukić, a srpski mediji javljaju što je komentirao.

Popularni YouTuber Bogdan Ilić (25), poznat kao Baka Prase u petak je priveden u prostorije policije zbog davanja izjave o svim poznatim okolnostima smrti YouTuberice Kristine Kike Đikić (21). Srpski Blic javlja kako je Ilić negirao odgovornost za njezinu smrt. Istaknuo je kako su se on i Kika posvađali prije dvije godine, no nakon toga su se pomirili te su čak i zajedno radili.

Nakon ispitivanja pustili su ga kući, a Ilić je pokušao pobjeći fotografima koji su ga u stopu pratili dok je išao prema automobilu. Policija će ispitati još nekoliko ljudi kako bi utvrdili točne okolnosti Kristinine smrti.

Podsjetimo, smrt YouTuberice Kristine Kike Đukić prije nekoliko dana je šokirala čitavu regiju. Srpski mediji javljaju kako policija sada sumnja da je Kristina bila žrtva proganjanja, a zasad nepoznata osoba objavljivala je njezine osobne podatke na internetu te ju je uhodila.

Kristinina popularnost inače je narasla nakon sukoba s Bogdanom kada su se posvađali pred kamerama. Ona je onda rekla kako dobiva prijetnje koje inače ne doživljava ozbiljno, no nakon svađe s Bakom Prase zabrinula se da bi joj njegovi fanovi mogli nauditi te nije htjela izlaziti iz kuće.

Javnost je o smrti YouTuberice prva obavijestila njezina prijateljica i također influncerica Laura Tešanović, a vijest je kasnije potvrđena i na Kristininom Instagramu gdje ju je pratilo gotovo 400 tisuća ljudi. "Na našu i vašu veliku žalost moram vas obavijestiti da Kika više nije s nama, Preminula je u srijedu u večernjim satima. Želim ovim putem iskazati saučešće njezinoj obitelji i svim ljudima koji su je voljeli i poznavali. Volim te Kika zauvijek, počivaj u miru" piše u obavijesti koja je objavljena u pričama na Instagramu pokojne YouTuberice.

Njezinu smrt komentirao je i Baka Prase. "Večeras ću sve reći od srca. Za ovo sam sve saznao među prvima, jer su njezini prijatelji mene zvali i rekli mi da će me javno podržati istinom o cijelom događaju, ali ja sam odbio jer ne želim biti žrtva. Krivo mi je zbog toga što se dogodilo. Krivo mi je što nisam objavio da smo se pomirili i da smo postali prijatelji. Krivo mi je jer ljudi ne znaju razlog, a upiru prstom, ne daju mrtvima mir i poštovanje da bi skupili nekoliko lajkova, pregleda, shareova i moralnih poena, da bi ispunili svoju želju za osvetom i to sve na najružniji mogući način", napisao je Ilić na Instagram storyju u četvrtak.

"Ja neću biti taj koji će objaviti razlog i način njezina djela, koji su mi priopćeni sinoć, da bih probao "oprati" svoje ime, iz poštovanja prema njoj. Ako to bude razlog da me netko mrzi, to mi je skroz ok", stoji između ostalog u njegovoj izjavi.

"Nisam obrisao objave u vezi nje, da ne bude da bježim od svega ovoga, već sam htio dati svima mogućnost da pokažu svoje pravo lice, dok skupljaju pažnju na ovako tragičnom događaju. Sve objave u vezi nje će biti uklonjene, jer ne želim biti osoba koja će kvariti uspomenu na nju", zaključio je.

