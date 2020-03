Backstreet Boys su iz svojih domova otpjevali svoje veliki hit "I Want It That Way".

Nekad najpopularniji boybend na svijetu oduševio je fanove te su se po uzoru na brojne kolege okupili i na društvenim mrežama objavili kratki nastup.

Backstreet Boys su iz svojih domova snimili popularnu pjesmu "I Want It That Way" u sklopu akcije Eltona Johna koji je pozvao glazbenike da od kuće emitiraju koncerte.

Brian Littrell je tako pjevao iz svoga doma u Atlanti, Nick Carter iz dvorišta u Las Vegasu, a kao i kolegi Kevinu Richardsonu u nastupu su mu pomogla djeca. Brojni fanovi bili su nostalgični zbog njihovog hita iz 1999. godine, a komentirali su im kako su ih stvarno razveselili.

Slavni boy-bend prije nekoliko je dana otkazao koncert u Sao Paulu zbog pandemije koronavirusa, a istaknuli su kako je sigurnost i zdravlje fanova trenutačno najvažnije.

AJ McLean, Howie Dorough, Nick Carter, Kevin Richardson i Brian Littrell 90-ih su godina bili najveća patnja svih djevojaka, a danas su svi u sretnim brakovima te brinu o svojoj djeci.