Backstreet Boys oformili su se prije 27 godina na Floridi.

Jedan od najpopularnijih muških sastava svih vremena, slavni Backstreet Boys nedavno su nam pokazali da ih čak ni globalna pandemija koronavirusa ne može spriječiti da zajedno stvaraju glazbu i dijele ih s obožavateljima, pa makar i putem društvenih mreža.

Riječ je o njihovom zajedničkom nastupu prije mjesec dana, kada su zajedno otpjevali jedan od svojih najvećih hitova iz 1999. godine "I Want It That Way" i to iz svojih dnevnih soba i time oduševili cijeli svijet.

Dečki su i danas omiljeni bend mnogih, i to od svojih početaka nakon što je sastav formiran početkom 90-ih godina. U ta sretna vremena vratili su se ponovno nostalgičnom objavom, to jest fotografijom nastalom 1993. godine i tako obilježili 27 godina postojanja uz zahvalu za svu podršku koju dobivaju svo to vrijeme.

Objavljena fotografija pokazuje danas 42-godišnjeg AJ-a McLeana, 46-godišnjeg Howieja Dorougha, 40-godišnjeg Nicka Cartera, 48-godišnjeg Kevina Richardsona i 45-godišnjeg Briana Littrella kako kao tinejdžeri šeću i zabavljaju se na pješčanoj plaži.

"Danas obilježavamo 27 godina Backstreet Boysa. 20. travnja 1993. godine bili smo tako mladi i prvi puta smo zajedno stajali kao grupa. Tada još nismo vas poznavali. Svatko od vas bio nam je tek san. Nadali smo se da ćete moći čuti našu glazbu. A onda ste stigli. Deseci, stotine, tisuće, milijuni?! Reći da smo sanjali ovo, bilo bi to podcjenjivanje. Znamo da smo ovdje zbog vas. Bili ste naš mali san i sada ste naša stvarnost. Zahvalni smo za sve ono što nam je dao svatko od vas i za ono što je pred nama, sve dok će glazba postojati", napisali su uz objavu.

Brian Littrell je na svom privatnom profilu objavio fotografiju benda na kojima je i tekstopisac njihovih hitova Keith McGuffey iliti Trey D koji je 1995. godine radio i kao njihov tjelohranitelj.

"Prije 27 godina sam upoznao ove budale. Pa, kakva se tek vožnja nastavlja, zahvaljujući Keithu McGuffeyju, blagoslovljeni smo što ovo još radimo", napisao je Brian.

Sedam puta nominirani za prestižnu glazbenu nagradu Grammy, Backstreet Boysi okupili su se 1993. godine u Orlandu na Floridi, a svoj prvi debitantski album izdali su tri godine kasnije. Ukupno su objavili njih devet, a najnoviji naziva "DNK" izašao je prošle godine.