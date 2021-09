Azra Grljević je u "Supertalentu" očarala umijećem plesanja orijentalnog plesa, ali i kostima koje sama šije.

Diplomirana komunikologinja Azra Grljević iz Sarajeva na pozornicu "Supertalenta" donijela je dašak orijenta i to svojim umijećem plesanja čime je žiri i publiku ostavila bez teksta.

"Azra kakav nastup, ne mogu reći koliko ste imali teške ili zahtjevne elemente. Senzualni ste, atraktivni, seksi, vi možete otplesati nešto i loše, ali toliko ste karizmatični da fokus potpuno preuzmete na sebe", poručila joj je Maja nakon nastupa.

"Ja sam uspio samo na tri sekunde skrenuti pogled s vas, karizmatični ste, to je rijetko viđeno", priznao je Janko, a Martina dodala da je očarana i začarana.

"Uspjela si pokazati paletu emocija, stanja, prikazala si cijeli život od ljubavi seksepilnosti, agresije, borbe, snage, strasti, nemam ja tu što puno filozofirati. Da, do neba!", jasan je bio Davor.

Osim zavidnim plesnim vještinama, 27-godišnja Azra sve je dodatno oduševila i svojim kostimom za nastup koji je sama sašila.

Ova talentirana djevojka osim što sama šije svoje plesne kostime, bavi se i dizajniranjem i šivanjem kupaćih kostima koje prodaje, a vodi i satove plesa. Nekada se bavila latinoameričkim plesovima, ali onda se zaljubila u one orijentalne jer kako kaže dok ih pleše osjeća se slobodno i povezano s drugim ženama i zajednicom koje se međusobno podupiru, potiču samopouzdanje i ljubav prema vlastitom tijelu. Ono što joj smeta je to da se orijentalni ples u holivudskim filmovima naziva trbušnim i povezuje se s haremima, kao i pitanje nosi li ispod kostima donje rublje.

''Da, često je moje donje rublje ušiveno u kostim, najviše me nervira kad kažu da su kostimi orijentalnih plesačica previše otvoreni. Da bismo shvatili orijentalni ples, treba istražiti njegovu povijest, pokrete'', poručila je Azra.

Objasnila nam je kako je počela sama izrađivati vlastite plesne kreacije.

"Kostimi su posebna stvar u životu jedne plesačice, pa tako i u mom. Kada sam se umorila od objašnjavanja svojih ideja krojačicama koje mi nikada nisu mogle napraviti ono što sam zamislila, odlučila sam da sama sebi pravim kostime za nastupe. Nikada nisam voljela nešto sto je klasično i svima dostupno nego sam tražila da ono što nosim bude prilagođeno meni. Do sada sam napravila više od 10 kostima i svaki je napravljen za određeni moment u mojoj plesnoj karijeri. Mnoge od njih više ne nosim ili sam bacila, jer se oštete tijekom plesanja i nekada se ne mogu popraviti. Pokušavam godišnje napraviti 2 do 3 nova kostima pogotovo ako imam neka važna takmičenja ili nastupe, ali i to je previše. Volim šivati i uvijek tražim inspiraciju za novi kostim, boje i ukrase. Ovisno o vremenu, nekad kostim napravim za nekoliko dana, a nekada za nekoliko mjeseci. Neću reći da je lako, da uvijek uspije iz prve, da savršeno stoji, ali to je još jedan dio posla koji mnogo volim i nikad mi nije teško dodatno se potruditi za to. Voljela bih da za par godina imam sobu punu plesnih kostima i da svaki kostim koristim svakodnevno. Naravno, trudit ću se da to ostvarim kao i sve do sada", izjavila je.

Talentirana Azra popularna je i na Instagramu gdje ju prati više od tri tisuće ljudi i na kojima dijeli videa svojih nastupa s različitih proslava, a sigurni smo kako će se ta brojka uskoro itekako povećati.

"Trudim se da na društvenim mrežama objavljujem što više videa nastupa s različitih proslava jer tako najbolje mogu pokazati atmosferu kada se pojavim kao iznenađenje za mladence ili slavljenika/slavljenicu. Moram priznati da mnogo volim raditi na različitim proslavama jer znam da sam ja tu da taj događaj učinim nezaboravnim. Moram izdvojiti prve reakcije gostiju kada krene muzika i kada mene vide da ulazim kao najljepši dio, jer se uvijek okupe oko mene, snimaju, šalju drugima slike i videa onako uzbuđeni jer se nešto neobično događa, što nisu očekivali i do kraja ostaju pored mene i prate svaki moj pokret. Reakcije su uvijek pozitivne, uvijek traže još, ostaju poslije da se slikaju sa mnom, da mi čestitaju na dobro odrađenom nastupu, pohvale moje kostime, muziku, energiju i pokrete. Često postavljaju pitanju gdje oni to mogu naučiti, mogu li doći na neku drugu proslavu. Ponekad su gosti i upoznati s mojim radom, prate me na instagramu ili su već prisustvovali nekom mom nastupu pa onda dobijem one najljepše komplimente da sam uvijek posebna i drugačija i da nikada ne dolazim s istim pokretima i energijom, da svaki put vide nešto drugačije i bolje nego prije, što meni kao plesačici mnogo znači. Nastupi na privatnim zabavama se mnogo razlikuju od takmičenja i nastupa na sceni jer je publika drugačija, nikad ne znate što vas očekuje i znaju li ljudi išta o orijentalnom plesu ili ćete vi biti njihovo prvo upoznavanje pa se uvijek dodatno potrudim oko kostima, muzike, pokrete i energije. Naravno ja dolazim tu da ih zabavim, da ih podignem da ustanu da plešu zajedno sa mnom i da budem jedno malo iznenađenje o kojem će pričati kada se sve to završi", pojasnila nam je Azra.

U razgovoru nam je otkrila i što je najteže kod orijentalnog plesa.

"Od kada se bavim orijentalnim plesom uvijek postoje dva momenta koja su meni najteža. Prvi je nekoliko minuta prije nego što trebam izaći na scenu. Tu sam uvijek nervozna, želim da sve prođe onako kako sam zamislila i da ostavim najbolji mogući utisak na publiku i otplešem najbolje sto znam. U tom momentu samo gledam naprijed i čekam da počne muzika. Kada izađem na scenu to sve nestaje, tu počinje onaj najljepši dio kada plešem i uživam u svom poslu. Drugi je nekoliko dana poslije nastupa kada je moje tijelo umorno i kada moram skupiti snage da ustanem iz kreveta jer sam dala 110% na svom nastupu. Bez obzira koliko jako treniram i koliko je moje tijelo fizički spremno, poslije svakog nastupa uzimam par dana odmora da se oporavim i da pripremim svoje tijelo za dalje. Iako publika vidi samo nekoliko minuta plesa i misle da to i nije toliko težak posao, da svatko može zaplesati u bilo kojem trenutku, svaki nastup za sobom nosi jako dosta rada i pripreme. Ponekad moram putovati i više od 8 sati da bi stigla na nastup koji traje 10 minuta. Ista stvar je i s takmičenjima i festivalima. To je sastavni dio posla plesača i nikada nije lako uskladiti privatni i poslovni život. Ja imam punu podršku obitelji i prijatelja kada je riječ o orijentalnom plesu i uvijek mogu računati na njihovu pomoć u svemu. Kada zavolite svoj posao, ništa vam ne postaje teško, ali morate znati kada da uzmete odmor da biste bili bolji i produktivniji u onome što radite", zaključila je Azra.

U onime čime se bavi ima i neke svoje uzore čiji rad konstantno prati.

"Pratim jako dosta plesačica u kojima vidim buduću sebe i želim da imam njihove karijere jer mi se jako sviđa njihov stil plesa i života. Kada sam tek počinjala bila sam fokusirana samo na pokrete i treninge. Kasnije sam shvatila da bismo pronašli sebe moramo pratiti radove drugih ljudi da bismo znali što nam se sviđa i na čemu mi moramo raditi. Tada sam počela gledati nastupe drugih plesačica, kako početnica tako i master učitelja. Upijala sam pokrete koji mi se sviđaju, muziku koja mi najviše godi, energiju, kostime, izgled, odnos s publikom i najvažnije od svega njihovo ponašanje na sceni i samouvjerenost. Nakon nekoliko mjeseci istraživanja odabrala sam nekoliko plesačica koje želim upoznati i učiti od njih da bih mogla i ja nekada biti na njihovom nivou. Navela bih Divu Darinu, Martu Korzun, Badra, Oxanu Bazaeva, Dariyu Mitskevych, Dianu Gnatchenko", otkrila nam je Azra.

A otkrila nam je i po čemu će pamtiti audiciju "Supertalenta“ i što za Vas znači samo prijavljivanje u show.

"Audiciju "Supertalenta" pamtit ću kao najljepši i najstrašniji momenat u mojoj plesnoj karijeri za koji nisam bila potpuno spremna. Jedno prelijepo iskustvo kojeg se i sada bojim jer mi je trebalo dosta hrabrosti da izađem na scenu pred žiri, publiku i kamere. Ja sam davno odlučila da želim da ples bude moj život i moj posao i ovim takmičenjem sam to i potvrdila. Na svijetu postoje ljudi koji su se rodili da bi plesali i oni koji su naučili plesati. Jedni imaju talenat, drugi upornost. Ja sam se rodila da bih plesala, to je moj Supertalent i mislim ga iskoristiti najbolje što mogu, da radim ono što volim do kraja života", zaključila je Azra.