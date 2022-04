Asli Ordžan iz serije "Nevjera" ispričala je kako izgleda njezina svakodnevnica i što je čini sretnom, a otkrila je i koje su joj neostvarene želje.

Asli Ordžan popularna je turska glumica koju trenutačno gledamo kao osvetoljubivu Lejlu u seriji "Nevjera".

"Radim s vrlo jakim glumcima čije su mi karijere vrlo važne i ponosim se što mogu s njima dijeliti set. Već sam prije vrlo ugodno surađivala s našom redateljicom Neslihan Ješiljurt i našim scenaristima. Za sve je nas prednost što govorimo istim jezikom. Silno sam uzbuđena što se istodobno nalazim u novom i u poznatom svijetu", kaže glumica.

Opisala je i kako izgleda njezin život, a otkrila je i u čemu pronalazi mir te svoj recept za sreću.

"Ja sam osoba koja se jako brine za one koje volim, ne podnosim da su nesretni. Ako su nesretni, poželim učiniti što mogu i u istom trenutku ukloniti problem. Svjesna sam vrijednosti onoga što imam i na tome sam zahvalna. Mama je radila pa me je odgojila baka, velikom mi je ljubavlju srce ispunila milošću... Po meni je put do sreće ne imati očekivanja... A mir je mjesto kamo se čovjek može skloniti, čovjek ga može pronaći u maminu krilu, katkad ljubavnom zagrljaju, mirisu psa, katkad zalasku sunca, a katkad u toplom čaju koji popije na setu...", priča Asli.



Otkrila je i kako i kada je odlučila postati glumica.

"Na konzervatoriju sam studirala na Odsjeku za turske narodne plesove. Na trećoj sam godini počela pohađati kolegij tjelesnog izražavanja. Bio je to kolegij kojem je cilj bio izraziti osjećaje bez riječi, samo govorom tijela. Dojmila me se ideja da vježbama koje radimo možemo uroniti u različite ljude. Mogu reći da je duhovno putovanje koje mogu doživjeti kroz glumu jedan od najvažnijih elemenata zbog kojih sam odabrala svoju profesiju", kaže.

Iza nje je sada već bogata karijera, a evo što je naučila nakon godina provedenih u glumi.

"Ono čemu me moja glumačka pustolovina naučila jest da treba puno raditi s nepokolebljivom željom. Na tu listu mogu dodati i strpljenje i maštu"; ističe.

Sve na čemu je dosad radila blisko joj je srcu i ne može posebno izdvojiti nijedan projekt.

"Svaki mi je projekt poseban. Na primjer, nikad neću zaboraviti seriju 'Kurt Sejit i Šura', kad smo šest epizoda snimali u Sankt-Peterburgu. Vani je bilo ledeno, uvjeti su bili vrlo teški. No činjenica je i da mi je donijela različita iskustva", prisjeća se.

Ističe i kako zbog nijedne uloge nije požalila.

"Dosad sam imala sreću pronalaziti likove u sjajnim scenarijima. Glumila sam u serijama čija se radnja odvija u različitim periodima. Doživjela sam prednosti rada na povijesnim projektima, kao i projektima koji su suvremeni, a i dalje ih doživljavam. Nadam se da će se tako i nastaviti", kaže glumica.

A kakvi su joj planovi za dalje?

"Želim se i dalje susretati sa scenarijima koji će mi, kao glumici, predstavljati izazov... Stvarati nove likove... Veliki je užitak svaki tjedan izlaziti pred gledatelje s likovima koje smo stvorili", govori glumica koja uglavnom glumi u dramama i htjela bi se okušati u nečem novom.

"Da, uglavnom sam glumila u dramama. San mi je raditi komediju. U sljedećem projektu, makar opet bio drama, žarko želim pred gledatelje izaći s komičnim likom", kaže Asli.

Izvor: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/magazin/asli-orcan-babam-bugunleri-gorse-benimle-gurur-duyardi-40434659

