Asim Ugljen na Facebooku je objavio jednadžbu o kojoj su se svi raspisali, a na kraju je priznao da iza svega stoji šala.

Naš poznati glumac Asim Ugljen na Facebooku je zaintrigirao brojne pratitelje zadatkom koji je njegov sin dobio u sedmom razredu osnovne škole. Mnogi su na njegov upit rješavali komplicirani jednadžbu, no Ugljen je sada priznao da se samo šalio.

"Kad sam smislio ovu gadost, nisam mislio da će ovako završiti", započeo je Asim u objavi na Facebooku. "Tijekom pandemije sam dvaput postavio status da mi nešto net šteka i da li mi netko može napisati koji je dnevni broj novozaraženih. To sam napisao na dane kada je broj novozaraženih završavao na 8. I oba puta su ljudi nasjeli. Znam, glupa je fora, ali ja sam idiot sa glupim forama i malo sam dijete. Da sam odrastao, ne bih se bavio poslom kojim se bavim. Htio sam ponoviti foru po treći put, nategnuti do maksimuma, jer u mojoj branši imamo običaj da foru možeš ponoviti najviše tri puta, sve preko toga je previše", napisao je.

"Ali, nisam htio da bude opet fora sa brojem novozaraženih. Trebalo mi je nešto bolje. Pa sam nazvao vjenčanog kuma, Vladimira Gaćeša koji je dobar matematičar i zamolio ga da napiše jednadžbu koja je na prvi pogled kak'ti komplicirana, ali da ustvari bude jednostavna i da odgovor bude 8.

Da izgleda dovoljno spooky, ali zanimljivo, tako da ljudima probudi znatiželju. Vlado je napravio jednadžbu i poslao mi je. A onda smo smislili da će je isprintati i fotkati da izgleda kao da je iz neke knjige zadataka", kaže glumac.

"Pa smo smislili da ćemo pitati ljude da riješe zadatak za naprednu matematiku za sedmi osnovne. Pa sam ga objavio kao takvog. Ali, avaj, moram vas razočarati, to nije zadatak za naprednu matematiku u sedmom osnovne, čak smo ostavili mali hint da možda to nije to u vidu trećeg korijena. Cijeli zadatak je postavio Vlado, na moju molbu, samo zato da bi ljudi pisali 8. I da bih im ja mogao napisati NA ***** VAS NOSAM. Znam, znam, užasno je way too much elaborate hoax za glupost poput broja 8, ali kad sam već treći put krenuo potegnuti istu foru, htio sam da bude sa stilom", zaključio je.

"Nismo očekivali da će mediji to prenijeti, ali kad je izašlo van, bilo je prekasno da zaustavim to, jer sam skužio tek ujutro", ispričao se naš slavni glumac koji je objavom prikupio stotine lajkova te je dobro nasmijao svoje pratitelje.

