Ashton Kutcer želio je donirati srce bolesnom bratu Michaelu Kutcheru.

Brat blizanac holivudskog miljenika, glumca Ashtona Kutchera, Michael Kutcher otkrio je predivnu priču, u kojoj je na vidjelo izašla jedna druga, javnosti nepoznata, strana njegova slavnog brata.

Naime, Michael koji boluje od cerebralne paralize danas je živ zahvaljujući transplanticiji srca kojoj je bio podvrgnut u dobi od samo 13 godina. No malo tko je znao da je njegov brat Ashton bio prvi koji mu je htio donirati svoje srce kako bi mu spasio život.

Michael je otkrio kako ne može pronaći prave riječi za opisati osjećaje koje gaji prema Ashtonu.

"To je povezanost koja se ne može objasniti. U svim ozbiljnim situacijama bili smo zajedno. Velika je čast i velika ljubav koju osjećate prema nekom tko bi se tako žrtvovao za vas. Stvarno ne mogu to riječima opisati", izjavio je Michael za US Magazine.

Michael koji trenutno živi u Coloradu, ispričao je priču o trenutku kada je razgovarao s Ashtonom i koji ga je ohrabrio, rekao mu da se ne smije sažalijevati nego uživati na svom životnom putu.

Ashton je ponosan na svog brata koji je obzirom na stanje u kojem se nalazi puno toga postigao i čiji je život prava borba.

"Moj brat koji je rođen s cerebralnom paralizom naučio me da voljenje ljudi nije izbor i da svi ljudi nisu stvoreni jednaki. Konstitucija nam laže. Nismo svi jednaki. Stvoreni smo nevjerojatni različiti, sa svojim mogućnostima što možemo raditi, kako razmišljati i gledati stvari oko sebe. Ali svi imamo jednaku mogućnost voljeti jedni druge, i tome me naučio moj brat", izjavio je Ashton u jednom od svojih javnih govora u kojem je priznao kako se godinama borio s tugom što nisu jednaki.

Michael Kutcher rođen je pet minuta nakon Ashtona, a njihovi su roditelji tek pred porod saznali da će postati roditelji blizanaca. Liječnici su obzirom na Michaleovu težinu sumnjali da će preživjeti no on se pokazao kao pravi borac. Nažalost, kasnije au mu dijagnosticirane cerebralna paraliza i srčana mana.

Ashton je cijelog života bio uz mlađeg brata, 1996. godine čak je upisao biokemijski fakultet kako bi pronašao lijek za njega. Fakultet nije uspio završiti ali nije prestao biti bratova najveća podrška.

Michaleova misija danas je pomaganje ljudima koji se nalaze u situaciji kao i on sam pa danas radi kao odvjetnik za djecu s cerebralnom paralizom i doniranje organa.