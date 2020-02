Ashley Judd odgovrila je dušebrižnicima koji su ju na društvenim mrežama napali zbog izgleda.

Holivudska glumica Ashley Judd uzvratila je komentarima punima mržnje i ruganja na račun njezina izgleda, koji su se pojavili nakon što se pojavila u videu snimljenom za potrebe kampanje svoje prijateljice i američke senatorice Elizabeth Warren.

51-godišnja glumica našla se na udaru kritika zbog naotečenog i podbuhlog lica, zbog čega su mnogi zaključili kako je pretjerala s estetskim zahvatima jer danas uopće više ne nalikuje na sebe i od njezine prirodne ljepote ništa više nije ostalo.

Ashley se odlučila suočiti sa svojim kritičarima na društvenim mrežama i otkrila kako se više od četiri mjeseca borila s nesnosnim migrenima zbog kojih je bila prisiljena prestati s tjelovježbom te da je botoks počela uzimati kao lijek. Kaže da da je njezino debljenja posljedica upute liječnika da prestane sa svim oblicima tjelovježbe i fizičkih aktivnosti.

"Što je nekada predivna Ashley Judd učinila sama sebi? Dragi Bože, naotečena je", "Čuo sam za plastične operacije ali ovo mi je neka novost, ajoj", "Što se k vragu dogodilo s licem Ashley Judd", neki su od komentara među kojima se našao i onaj glumičinog kolege i zvijezde filmova "Superman" Deana Caina.

"Nisam siguran što reći ovdje. Ali sigurno ništa pozitivno, tako da ću biti tiho", napisao je na Twitteru Dean.

Nije trebalo puno da im Ashley svima odgovori i pokuša objasniti što joj se događa.

Some of my reflections concerning the misogynistic hullabaloo that has recently swirled around me. https://t.co/st0PiyveoZ