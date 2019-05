Ashley Graham predvodi listu najgore odjevenih na Met Gali koja je održana u ponedjeljak.

U noći s ponedjeljka na utorak u New Yorku je održan jedan od najvažnijih događaja u svijetu mode humanitarnog karaktera – Met Gala.

Događaj je to koji, svake godine prvog ponedjeljka u svibnju, pohode one zvijezde koje su pozivnicu za ovaj prestižni događaj primile od Anne Wintour, glavne urednice američkog izdanja magazina Vogue. Svake godine događaj prati i određena tema, a ove godine naziv večeri bio je "Camp: Notes of Fashion'', što je zbunilo mnoge uzvanike pa smo mogli očekivati da ćemo u šetnji tepihom moći vidjeti svašta.

Tako listu najgore odjevenih ovaj put predvodi Ashley Graham, najpoznatija plus size manekenka na svijetu, koja je pred fotografima prošetala samo u Guccijevu sakou i štiklama. Iako na prvu njezin outfit djeluje kao da je zaboravila hlače, zapravo je riječ o njihovoj nevidljivoj verziji, ali to se mnogima nije svidjelo. Ovaj outfit na prvu je tako djelovao kao da ih je zaboravila.

No bez obzira na, prema mnogima, manjak odjeće, ova 31-godišnjakinja djelovala je kao da joj nije ni najmanji problem u tom izdanju pozirati pred kamerama.

Što se tiče teme ovogodišnje Met Gale, "Camp: Notes of Fashion" naziv je i teme i istoimene izložbe koja se 8. svibnja otvara u muzeju, a nastala je na temelju eseja Susan Sontag iz 1964. pod nazivom Notes on Camp.

Cijelo objašnjenje teme možete pročitati OVDJE.