Arnold Schwarzenegger je na društvenim mrežama objavio video u kojem je objasnio Rusima istinu o ratu u Ukrajini.

Bivši kalifornijski guverner, glumac Arnold Schwarzenegger, na Twitteru je poslao poruku Rusima koji prate invaziju na Ukrajinu, a istaknuo je kako je morao reći istinu o pravim razlozima zbog čega je američka vlada odlučila ući u rat.

"Volim Ruse. Zato vam moram reći i istinu. Molim vas pogledajte ovo i podijelite s drugima", napisao je glumac u opisu videa koji je objavio.

"Ovu sam poruku snimio kako bih poslao poruku svojim dragim prijateljima u Rusiji i ruskim vojnicima koji služe u Ukrajini. Obraćam vam se jer se događaju neke stvari u svijetu koje se taje od vas, strašne stvari o kojima biste morali znati više", komentirao je.

I love the Russian people. That is why I have to tell you the truth. Please watch and share. pic.twitter.com/6gyVRhgpFV