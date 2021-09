Antonio Banderas i Nicole Kimpel pojavili se na Filmskom festivalu u Veneciji gdje su bili glavne zvijezde crvenog tepiha.

Holivudski glumac Antonio Banderas bio je glavna zvijezda na crvenom tepihu 78. Filmskog festivala u Veneciji na kojem se pojavio sa svojom djevojkom Nicole Kimpel.

61-godišnji Antonio izmjenjivao je nježnosti s 22 godine mlađom Nicole koja je zablistala u minijaturnoj suknji i zasjenila svog dragog, a zajedno su spremno pozirali pred brojnim fotografima.

Antonio i Nicole zajedno su od 2014. godine i žive zajedno u luksuznoj vili u španjolskoj Marbelli.

Iza njega je brak sa slavnom glumicom Melanie Griffith koju je upoznao na setu filma "Dvostruki zavodnik", a vjenčali su se 1996. godine nakon samo nekoliko tjedana veze. Razveli su se 2015. godine, a kružile su glasine kako je tome kumovala njezina opsjednutost estetskim zahvatila, no unatoč razvodu do danas su ostali u dobrim odnosima. Od 1986. do 1996. bio je u braku s kolegicom Anom Lezom.

Antonio je prije četiri godine doživio srčani udar, a medijima je ispričao da su mu ugrađena dva stenta te se danas osjeća dobro. Potvrdio je i da se ne namjerava uskoro umiroviti te se posvetio zdravijem načinu života i puno više pazi na zdravlje.