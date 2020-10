View this post on Instagram

Mislim da je dojenje najljepši dio majčinstva.Meni osobno je to predivno i nikad nisam imala problem u javnosti dojiti ili se sakrivati ,naravno uvijek uz dozu pristojnosti među ljudima, ali zar ovo nije predivno vidjeti i osjetiti🥰🙏🏻🍼 #momanddaughter 🎀