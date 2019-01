Ansel Elgort pokazao novi imdiž na odmoru u Meksiku.

Mladi holivudski glumac Ansel Elgort iznenadio je obožavatelje drastičnom promjenom imidža, odlučivši se na promjenu boje i dužine kose.

Naime, Ansel je snimljen na romantičnom odmoru u Meksiku sa svojom srednjoškolskom ljubavi, plesačicom Violettom Komyshan, i iznenadio sve velikom promjenom.

24-godišnji Ansel i 22-dvogodišnja Violetta nisu mogeli odoljeti razmjenjivanju nježnosti na plaži. U vezi su sedam godina, a upoznali su se u školi u New Yorku koju su oboje pohađali.

Unatoč Anselovim poslovnim obvezama, naročito nakon snimanja filma "The Fault in Our Stars" i "Divergent", koji su mu donijeli svjetsku slavu.

"Trudili se uskladiti svoje obveze i rasporede između njegovih snimanja, ali uspjeli su, iako je ponekad bilo teško", ispričao je izvor blizak paru za Us Weekly.

Međutim, dogodio se im jedan kratki prekid u trajanju od pet mjeseci, ali pomirba je pala nakon što su shvatili da ne mogu živjeti jedno bez drugoga.

"Bilo mi je dobro, ali znao sam da mi nešto nedostaje, i tada sam shvatio da je to ljubav", izjavio je tada Ansel.

Biti djevojka slavnog glumca Violetti ponekad nije lako, pogotovo u situacijama u kojima se mora nositi s ružnim komentarima ljubomornih Anselovih obožavateljica, naročito na društvenim mrežama.

"Ponekad me vrijeđaju zbog odjevnih kombinacija ili na račun izgleda, ali koga briga", izjavila je Violetta, koja se od Ansela gotovo ne odvaja.

"Kada smo odvojeni, to budu maksimalno dva tjedna. Pronađemo način da budemo zajedno", objasnila je.