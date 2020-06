Annie Kilner progovorila o detaljima preljuba svog supruga, popularnog nogometaša Kylea Walkera.

Engleski nogometaš Kyle Walker našao se u središtu preljubničke afere nakon što je prevario suprugu i majku svoje trojice sinova Annie Kilner, ni više ni manje, nego s njezinom prijateljicom Lauryn Goodman s kojom je na kraju svega dobio i dijete.

Annie je sada o svemu odlučila javno progovoriti za britanske medije i otkriti mučne detalje svega kroz što je prolazila.

"To što je napravio meni i našoj djeci ne mogu opisati riječima. U ožujku prošle godine prevario me s reality zvijezdom, doznala sam to mjesec dana kasnije i slomilo me. Molio me tada da ga primim natrag, a onda je to ponovio u lipnju. Ni tri mjeseca kasnije netko je bio trudan s njim. Naše najmlađe dijete ima jednu godinu", ispričala je Annie u intervjuu za britanski The Sun i dodala kako ga još uvijek voli, ali da mu više ništa ne može oprostiti.

"Volim ga i uvijek ću ga voljeti ali da mi ovo napravi nakon troje djece? Pokušala sam ga mrziti ali kako da mrzim muškarca kojeg moja djeca toliko vole? Prije prevare je bio moja srodna duša, moj najbolji prijatelji. A sada mi je zabio nož u leđa", izjavila je Annie.

"Bio je to sasvim običan dan. Netko mi je slao poruke na Instagramu da mu ne trebam vjerovati, no nisam obraćala pozornost jer stalno dobivam takve poruke. No odjednom me nazvao i rekao da mi nešto mora priznati. Rekao mi je da je s nekim imao seks za jednu noć. Kada sam saznala da je to bila Lauryn, počela sam vikati da prekidano, a onda mi je rekao da je ona trudna i da tvrdi kako je dijete njegovo. Ništa neće promijeniti činjenicu da ima dijete s drugom. Dugo sam mu opraštala, možda nisam trebala, ali sam željela očuvati obitelj. Sebe sam stavljala na posljednje mjesto", zaključila je Annie.

Što se njezine "prijateljice" Lauryn tiče ona svoju trudnoću naziva čudom jer su joj liječnici govorili da nikada neće moći začeti prirodnim outem, a najavila je i da će tužiti Annie kako bi stala na kraj njezinim komentarima na društvenim mrežama.

Annie i Kyle zajedno su bili 11 godina, a nakon afere s Lauryn molio ju je da mu oprosti, dok je u međuvremenu organizirao orgije s prostitukama. Nakon što ju je bio prevario s reality zvijezdom i nakon što mu je to oprostila, zajedno su se otputili na Ibizu i u Grčku gdje je Annie zatrudnila sa četvrtim djetetom, koje je nažalost izgubila nekoliko mjeseci kasnije što joj je slomilo srce.