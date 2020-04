Anna Wintoru uspjela je iznenaditi svoje obožavatelje na društvenim mrežama, objavivši fotografiju na kojoj pozira u hlačama, u čemu je rijetko kada možemo vidjeti.

Glavna urednica prestižnog modnog časopisa Vogue i jedna od najmoćnijih lica modne industrije Anna Wintour odlučila je pokazati kako i s kime ona provodi vrijeme u izolaciji, a time je zapravo uspjela i mnoge iznenaditi.

Naime, 70-godišnja Anna je poznata po svom strogo poslovnom i elegantom stilu, najčešće u kostimima sa suknjom ili haljinama, no ovog je puta objavila fotografiju u nešto opuštenijem izdanju nego smo ju inače navikli vidjeti na javnim događanjima na kojima se pojavljuje, a većinu je uspjelo iznenaditi to što je odjevena u hlače. S njom je pozirao i čupavi ljubimac, no Anna ipak nije izostavila svoj zaštitni znak, tamne sunčane naočale od kojih se rijetko odvaja.

"Pozitivnost je trenutno dragocjena", napisala je Anna i poručila svima da ostanu kod kuće.

"Ovo je stvarno simpatično, vidjeti Annu u udobnom, jednostavnom pulover. Vjerojatno vrijedi bogatstvo ali ipak", "Ljepotica", "Čuvaj se Anna", "Ti si kraljica", "Anna Wintour, u hlačama? Želim toga vidjeti još", "Neuspjeh nije opcija", "Izgledaš sjajno i bez dizajnerske haljine i ogrlica", "Volimo te Anna", poručili su joj njezini pratitelji u komentarima.