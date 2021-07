Anja Alavanja objavila je fotografiju na kojoj drži sinčića Dana u naručju i osvrnula se na njegove navike.

Anja Alavanja je podijelila na Instagramu fotografiju s preslatkim sinčićem Danom, kojeg je rodila u travnju, i odala je kakva je beba.

"Mladi gospon 'ne pada mi na pamet voziti se u kolicima, a ako me spustite kad zaspem, vrištat ću kao da me netko kolje (kako se to ljupko kaže na ovim prostorima)' i njegova, uskoro, biceps, triceps, mama", napisala je voditeljica uz sliku na kojoj u naručju drži sina.

Anjina objava je raznježila njezine pratiteljice i neke majke su priznale da su u istoj situaciji kao ona ili su to prošle. Fotografiju pogledajte ovdje.

"Podrška. Moj 8-mjesečni Luka do dana današnjeg isto. Ruke su mi kao u Schwarzeneggera", "Aaa poznato mi je to. Tako je bilo s mojim sinom. Uvijek se derao kao konj kad si ga spustio u kolica", "Veni vidi vici, izdrži", napisale su.

Inače, Anja je sina Dana dobila s ekonomistom i nogometnim trenerom Vedranom Viljevcem, s kojim je vezu započela nakon razvoda od glazbenika Željka Romca, a vijest o trećoj trudnoći uspješno je skrivala nekoliko mjeseci.

S bivšim mužem ima sinove Ivora (5) i Jakova (9).