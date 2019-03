Eliminacijski izazov u drugoj epizodi "Plesa sa zvijezdama" prošlu nedjelju rezultirao je ispadanjem Ane Vučak Veljače i Marija Ožbolta.

Prošlu nedjelju napustio nas je prvi par u plesnom spektaklu Nove TV "Ples sa zvijezdama".

U plesnom smo dvoboju prema glasovima gledatelja gledali Marka Grubnića i Elu Vuković te Anu Vučak Veljaču i Marija Ožbolta. Eliminacijski izazov rezultirao je ispadanjem Ane Vučak Veljače i Marija Ožbolta.

"Nismo očekivali ovo večeras. Veselili smo se plesovima koje smo htjeli plesati u sljedećim emisijama. Hvala našim navijačima koji su nas pratili i glasali za nas. Puno sreće drugim parovima u showu", izjavili su Ana i Mario odmah nakon ispadanja, a Ana nam je kasnije otkrila kako misli da se žiriju jednostavno nije svidjela pjesma na koju su izveli ples.

Podsjetimo, cha cha cha Ana i Mario izveli su na veliki hit Jelene Rozge "Dobitna kombinacija", no Ana se slaže kako to očito nije bila dobitna kombinacija za žiri. No mlada glumica odlučno je poručila kako ne odustaje od plesa u budućnosti.

Neodoljiv plesni par ugostili smo i u našem studiju kako bi saznali još neke odgovore oko sudjelovanja u popularnom showu, no ovoga puta, glavna zvijezda bio je Mario koji, kako nam je rekao, prije intervjua nije popio kavu, što je na njemu ostavilo itekakvog traga pa nas je dobro nasmijao.

Tako je profesionalni plesač imao puno problema s izgovaranjem najavne rečenice, ali je imao i puno izgovora zašto mu to ne polazi za rukom. "Nisam se naspavao", "Ne radi mi mozak", "Ja sam skroz zblokiran, trebam nešto slatko", bili su samo od nekih, dok je cijela ekipa umirala od smijeha.

Njegovu zabavnu igru riječima poslušajte u videu u našoj galeriji, a što su nam rekli o svom sudjelovanju u showu ''Ples sa zvijezdama'', imat ćete priliku vidjeti u sljedećem videu.

Više novosti o showu, osim na službenoj stranici showa ''Ples sa zvijezdama'', pratite i na društvenim mrežama Facebook, Instagram, YouTube.