Andrijana Lukanec, natjecateljica Farme, prije ulaska u show nam je otkrila par detalja o sebi.

Andrijana Lukanec jedna je od natjecateljica "Farme", a uoči ulaska u show, u razgovoru za DNEVNIK.hr ispričala je što misli da bi je moglo dočekati u jednoj takvoj okolini.

"Očekujem da će mi to iskustvo kad-tad dobro doći u životu. Ono čemu se najviše veselim je to da probam nešto novo, što još nisam isprobala. Na primjer, loviti ribu. To nisam nikada u životu probala", priča nam Andrijana te se osvrnula na vlastite prednosti i nedostatke.

"Mislim da su mi prednosti to što volim životinje, cvijeće i vrt, znači nije mi to neki strani pojam jer sam se već susretala s tim. Nedostaci su mi to što ne znam sve o nekim stvarima. Nisam se nikada susrela s kozama, ne znam na primjer što im smeta ni točno što jedu", komentirala je u intervjuu te je rekla i misli li da će joj život bez tehnologije predstavljati problem.

"Mislim da mi izolacija neće predstavljati preveliki problem jer u poslu kojeg radim i jesam u nekoj vrsti izolacije. Moram priznati da će mi mobitel faliti, ali naviknut ću se. Čovjek se na sve navikne", kaže Andrijana, koja nam je otkrila i čime se bavi te koji su joj hobiji.

"Radim kao njegovateljica za stare i nemoćne osobe. Najomiljeniji hobi mi je provođenje vremena s mojom nećakinjom Bjankom. Osim toga, skupljam kovanice od 25 kuna, volim čitati kolumne, a posebno u proljeće, ljeto i jesen obožavam se baviti cvijećem i dekoracijama cvijećem. To me opušta i to obožavam", ispričala nam je.

Komentirala je i kako je njezina obitelj reagirala na činjenicu da ulazi u show.

"Obitelj je reagirala vrlo pozitivno, svi su me podržali i rekli su mi da ću se tamo snaći i da krenem samo hrabro", kratko nam je rekla te je komentirala kako ne misli da će na "Farmi" pronaći ljubav.

"Možda pronađem poslije showa, to se nikada ne zna. Vjerujem da ću na Farmi steći minimalno jednog novog prijatelja", kaže Andrijana.

Ističe kako se ne može složiti s ljudima koji se prave jako pametni i koji misle da sve znaju te ne prihvaćaju nikakav savjet, niti kritiku.

